مبابي يغيب عن تشكيلة ريال مدريد في مواجهة برشلونة

غاب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المرتقب اليوم الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، في مباراة قد تتيح للعملاق الكاتالوني حسم اللقب في حال التعادل

ويأتي غياب المهاجم الفرنسي في ظل تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية، رغم مشاركته في التدريبات الجماعية الجمعة، إلا أنه لم يظهر ضمن القائمة التي أعلنها النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواصل مبابي عملية التأهيل، وذلك قبل شهر واحد من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (11 يونيو – 19 يوليو)، في وقت يعيش فيه موسمه الثاني مع النادي الملكي حالة من التباين، إذ قدّم أرقاما فردية مميزة لكنه لم ينجح في التتويج بأي لقب كبير.

وكشفت احصائيات تاريخية عن تفوق نادي ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة في سجل مواجهات الكلاسيكو عبر مختلف البطولات، وذلك قبل المواجهات المرتقبة بين الفريقين في الدوري الإسباني.

ووفقًا للأرقام التاريخية، يتفوق ريال مدريد في عدد الانتصارات بجميع المسابقات برصيد 106 فوز، كما يتفوق في عدد الأهداف المسجلة بإجمالي 442 هدفًا.

كما يملك النادي الملكي الأفضلية في الدوري الإسباني من حيث عدد الانتصارات (80 فوزًا)، إضافة إلى تسجيل أكبر نتيجة في تاريخ المواجهات بين الفريقين (11-1).

ويواصل ريال مدريد تفوقه في سجل الكلاسيكو أيضًا من حيث عدد النهائيات الرسمية التي حسمها لصالحه (11 نهائيًا)، إلى جانب تصدره قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بالدوري الإسباني بـ36 لقبًا، ودوري أبطال أوروبا بـ15 لقبًا.

كما يمتلك الفريق الملكي أطول سلسلة انتصارات متتالية في الكلاسيكو (7 مباريات)، إضافة إلى أطول سلسلة عدم خسارة في المواجهات (8 مباريات).

وتعكس هذه الأرقام التاريخية حجم المنافسة الممتدة بين قطبي الكرة الإسبانية، في واحدة من أكثر المواجهات إثارة وجماهيرية في العالم.