معادلة معقدة في ريال مدريد.. القوة الهجومية مع كيليان مبابي أم التوازن بدونه قبل الكلاسيكو أمام برشلونة؟

في توقيت حاسم من الموسم نجح ريال مدريد في تحقيق فوز مهم على حساب إسبانيول بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني ليؤجل تتويج برشلونة باللقب ويبقي الصراع قائمًا ولو نظريًا قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة.

ورغم أهمية النتيجة فإن ما لفت الانتباه لم يكن الانتصار فقط بل الطريقة التي ظهر بها الفريق في ظل غياب نجمه الفرنسي كيليان مبابي وهو ما أعاد طرح تساؤلات فنية حول شكل ريال مدريد بين الاعتماد على النجم الفردي أو الرهان على الأداء الجماعي.

وخطف فينيسيوس جونيور الأضواء خلال اللقاء بعدما سجل هدفي الفوز وقدم أداءً هجوميًا متكاملًا ليؤكد استعادته لأفضل مستوياته في توقيت مثالي.

تحركات فينيسيوس اتسمت بالحرية والمرونة مستفيدًا من غياب مبابي حيث أصبح النقطة المحورية في الهجوم وهو ما انعكس بشكل مباشر على فعالية الفريق أمام المرمى.

ملامح توازن غابت طويلًا

الأداء العام لريال مدريد حمل مؤشرات إيجابية على مستوى التنظيم الجماعي خاصة في الشق الدفاعي حيث بدا الفريق أكثر التزامًا وانضباطًا في العودة للخلف مع تقليل المساحات أمام المنافس.

هذا التوازن منح الفرصة لعدد من اللاعبين للظهور بشكل أفضل وعلى رأسهم إبراهيم دياز الذي قدم أدوارًا تكتيكية مهمة سواء في الربط بين الخطوط أو المساندة الدفاعية.

بيلينجهام يعود للواجهة

من جانبه استعاد جود بيلينجهام جزءًا من بريقه بعدما قدم مباراة قوية تُوجها بصناعة الهدف الثاني إلى جانب تحركاته المستمرة في العمق التي ساهمت في خلق المساحات وإرباك دفاع إسبانيول.

صلابة دفاعية وثقة حراسة المرمى

على المستوى الدفاعي برز دين هويسن بأداء مميز حيث نجح في إبعاد العديد من الكرات الخطيرة فيما واصل الحارس أندري لونين تقديم عروضه المستقرة محافظًا على نظافة شباكه بتصديات حاسمة.

مبابي.. الغياب الذي صنع الجدل

ورغم أن كيليان مبابي يتصدر قائمة هدافي الفريق هذا الموسم فإن غيابه عن المباراة بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا فتح باب النقاش حول تأثيره على توازن الفريق.

فبينما يمنح وجوده قوة هجومية كبيرة يرى البعض أن غيابه أتاح توزيعًا أفضل للأدوار داخل الملعب وساهم في ظهور جماعي أكثر تماسكًا.

الكلاسيكو يفرض الأسئلة الصعبة

مع اقتراب مواجهة برشلونة تتجه الأنظار إلى موقف مبابي من المشاركة في ظل عدم وضوح جاهزيته الكاملة.

الجهاز الفني سيكون أمام معادلة دقيقة وهى هل يدفع بنجمه الأول حال تعافيه أم يواصل الاعتماد على التشكيلة التي قدمت أداءً متوازنًا في غيابه؟

ما كشفته مباراة إسبانيول يتجاوز حدود النتيجة ليطرح سؤالًا أعمق حول هوية ريال مدريد في المرحلة الحالية وهو هل الفريق في أفضل حالاته مع نجمه الأول أم عندما تتوزع المسؤوليات على المجموعة؟