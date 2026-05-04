قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"
حالة وفاة و7 مصابين.. القبض على سائق ميكروباص دهس 8 أشخاص في المرج
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
فيديو توعوي حكومي يكشف أساليب النصب عبر المنصات المالية غير الرسمية
الأمين العام لحزب الله: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تخدم نتنياهو وترامب قبل الانتخابات
رافينيا بين مشروع برشلونة وإغراءات السعودية.. صفقة "على نار هادئة" قد تنفجر بعد المونديال.. اعرف القصة
حسن الخاتمة.. وفاة مسن أثناء أداء صلاة الفجر داخل مسجد بعزبة كرم في أشمون
فلوسك أمانة متضيعهاش.. الحكومة تحذر من المنصات المالية غير المرخصة
دبلوماسية التنمية.. شراكة مصر وOECD تدعم صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية
وزير النقل: استعداد تام لتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب وتنفيذ مشروعات طموحة
"معلومات الوزراء" يستعرض توقعات البنك الدولي لتداعيات الصدمات الجيوسياسية على العالم
الاتحاد الأوروبي: مستقبل أرمينيا الأوروبي قرار سيادي يحدده الشعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

معادلة معقدة في ريال مدريد.. القوة الهجومية مع كيليان مبابي أم التوازن بدونه قبل الكلاسيكو أمام برشلونة؟

مبابي
مبابي

في توقيت حاسم من الموسم نجح ريال مدريد في تحقيق فوز مهم على حساب إسبانيول بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني ليؤجل تتويج برشلونة باللقب ويبقي الصراع قائمًا ولو نظريًا قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة.

ورغم أهمية النتيجة فإن ما لفت الانتباه لم يكن الانتصار فقط بل الطريقة التي ظهر بها الفريق في ظل غياب نجمه الفرنسي كيليان مبابي وهو ما أعاد طرح تساؤلات فنية حول شكل ريال مدريد بين الاعتماد على النجم الفردي أو الرهان على الأداء الجماعي.

وخطف فينيسيوس جونيور الأضواء خلال اللقاء بعدما سجل هدفي الفوز وقدم أداءً هجوميًا متكاملًا ليؤكد استعادته لأفضل مستوياته في توقيت مثالي.

تحركات فينيسيوس اتسمت بالحرية والمرونة مستفيدًا من غياب مبابي حيث أصبح النقطة المحورية في الهجوم وهو ما انعكس بشكل مباشر على فعالية الفريق أمام المرمى.

ملامح توازن غابت طويلًا

الأداء العام لريال مدريد حمل مؤشرات إيجابية على مستوى التنظيم الجماعي خاصة في الشق الدفاعي حيث بدا الفريق أكثر التزامًا وانضباطًا في العودة للخلف مع تقليل المساحات أمام المنافس.

هذا التوازن منح الفرصة لعدد من اللاعبين للظهور بشكل أفضل وعلى رأسهم إبراهيم دياز الذي قدم أدوارًا تكتيكية مهمة سواء في الربط بين الخطوط أو المساندة الدفاعية.

بيلينجهام يعود للواجهة

من جانبه استعاد جود بيلينجهام جزءًا من بريقه بعدما قدم مباراة قوية تُوجها بصناعة الهدف الثاني إلى جانب تحركاته المستمرة في العمق التي ساهمت في خلق المساحات وإرباك دفاع إسبانيول.

صلابة دفاعية وثقة حراسة المرمى

على المستوى الدفاعي برز دين هويسن بأداء مميز حيث نجح في إبعاد العديد من الكرات الخطيرة فيما واصل الحارس أندري لونين تقديم عروضه المستقرة محافظًا على نظافة شباكه بتصديات حاسمة.

مبابي.. الغياب الذي صنع الجدل

ورغم أن كيليان مبابي يتصدر قائمة هدافي الفريق هذا الموسم فإن غيابه عن المباراة بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا فتح باب النقاش حول تأثيره على توازن الفريق.

فبينما يمنح وجوده قوة هجومية كبيرة يرى البعض أن غيابه أتاح توزيعًا أفضل للأدوار داخل الملعب وساهم في ظهور جماعي أكثر تماسكًا.

الكلاسيكو يفرض الأسئلة الصعبة

مع اقتراب مواجهة برشلونة تتجه الأنظار إلى موقف مبابي من المشاركة في ظل عدم وضوح جاهزيته الكاملة.

الجهاز الفني سيكون أمام معادلة دقيقة وهى هل يدفع بنجمه الأول حال تعافيه أم يواصل الاعتماد على التشكيلة التي قدمت أداءً متوازنًا في غيابه؟

ما كشفته مباراة إسبانيول يتجاوز حدود النتيجة ليطرح سؤالًا أعمق حول هوية ريال مدريد في المرحلة الحالية وهو هل الفريق في أفضل حالاته مع نجمه الأول أم عندما تتوزع المسؤوليات على المجموعة؟

ريال مدريد إسبانيول الدوري الإسباني برشلونة الكلاسيكو مبابي فينيسيوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مراسل القاهرة الإخبارية: المشهد الداخلي اللبناني يواجه تحديات متزايدة

ماتياس كورمان

منظمة التعاون الاقتصادي: مصر تتمتع بوضع استراتيجي قوي وننفذ 35 مشروعا

السكرتير العام لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية

شراكة ممتدة وطموح إصلاحية.. التعاون الاقتصادي تشيد بتقدم البرنامج القطري مع مصر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد وفاه 3 أشخاص.. أعراض وأسباب والوقاية من فيروس هانتا

بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا

تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد