قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: إقامة مشروعات طاقة الرياح في خليج السويس ورأس شقير وجبل الجلالة بقدرة 4750 ميجاوات
تركيا تعلن تعليق حركة الملاحة البحرية في مضيق البوسفور مؤقتا
تراجع جديد.. سعر الدولار الآن في البنوك
فرص ضائعة.. تعادل حرس الحدود وطلائع الجيش في الشوط الأول بالدوري
مصر تعزّز أمنها الدوائي في مواجهة الأزمات العالمية.. 91% إتاحة وطفرة في توطين الصناعة
ضبط المتهم بإنهاء حياة طالب بجامعة الأزهر في مدينة نصر
تحذيرات من كارثة خفية.. قنبلة موقوتة أخطر من المرض تهدد حياة الملايين
5 أسباب تدفع بربحية مصر للألومنيوم لـ 10.4 مليار جنيه في 9 أشهر.. تفاصيل
ناعية هاني شاكر.. شفاء الأورمان: صاحب مسيرة فنية وإنسانية خالدة وداعم أصيل لمرضى الأورام
تأجيل حسم زيادة عدد أندية دوري الأبطال.. ازدحام الأجندة يعطل قرار «كاف»
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم في البنوك؟
هاني شاكر وزوجته نهلة توفيق.. قصة حب امتدت لأكثر من 40 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تراجع المستوى يهدد نجم ريال مدريد بالغياب عن المونديال.. وكامافينجا في موقف صعب مع منتخب فرنسا

كامافينجا
كامافينجا
إسلام مقلد

بات إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، مهددًا بالغياب عن بطولة كأس العالم المقبلة، رغم جاهزيته البدنية وعدم معاناته من أي إصابة، في ظل تراجع مستواه خلال الموسم الجاري.

وكشف تقرير لبرنامج Telefoot الفرنسي أن الأداء غير المستقر لكامافينجا مع ريال مدريد كان العامل الأبرز وراء تراجع فرصه الدولية، حيث حصل اللاعب على عدة فرص للمشاركة، لكنه لم ينجح في تقديم الإضافة المنتظرة سواء هجوميًا أو دفاعيًا، وهو ما انعكس على تقييمه داخل الجهاز الفني لمنتخب فرنسا.

وأضاف التقرير أن مشاركات اللاعب الدولية الأخيرة لم تكن على المستوى المطلوب، إذ فشل في حجز مكان أساسي خلال التوقف الدولي الأخير، كما لم يستفد من سياسة التدوير التي يعتمدها المدير الفني ديدييه ديشامب، ليتراجع ترتيبه بين لاعبي خط الوسط خلف أسماء بارزة مثل نجولو كانتي ووارن زاير إيمري، إلى جانب عودة متوقعة لعناصر أخرى.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب تأثر بعدة عوامل سلبية، أبرزها تذبذب مستواه في المباريات الحاسمة، بالإضافة إلى طرده خلال مواجهة بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي الواقعة التي زادت من الضغوط عليه سواء داخل ناديه أو على المستوى الدولي.

ورغم ذلك، لا تزال حظوظ كامافينجا قائمة في العودة إلى حسابات المنتخب، حيث يسعى اللاعب لاستغلال المباريات المتبقية من الموسم لتقديم مستويات قوية تعيد ثقة الجهاز الفني، خاصة مع اتساع قائمة كأس العالم إلى 26 لاعبًا، ما يمنحه فرصة إضافية للمنافسة على مكان ضمن القائمة النهائية.

إدواردو كامافينجا كامافينجا ريال مدريد بطولة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الدولار مقابل الجنيه المصري

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

أسعار الدواجن والبيض

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

ترشيحاتنا

جوهر نبيل

وزير الشباب يبحث استعدادات المنتخبات القومية وبرامج الإعداد الخاصة بأولمبياد لوس أنجلوس

الجونة

الدوري المصري.. الجونة يتفوق على زد 2-1 في الشوط الأول

مانشستر يونايتد

نقل أسطورة مانشستر يونايتد إلى المستشفى.. تفاصيل

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد