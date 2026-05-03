تراجع المستوى يهدد نجم ريال مدريد بالغياب عن المونديال.. وكامافينجا في موقف صعب مع منتخب فرنسا

بات إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، مهددًا بالغياب عن بطولة كأس العالم المقبلة، رغم جاهزيته البدنية وعدم معاناته من أي إصابة، في ظل تراجع مستواه خلال الموسم الجاري.

وكشف تقرير لبرنامج Telefoot الفرنسي أن الأداء غير المستقر لكامافينجا مع ريال مدريد كان العامل الأبرز وراء تراجع فرصه الدولية، حيث حصل اللاعب على عدة فرص للمشاركة، لكنه لم ينجح في تقديم الإضافة المنتظرة سواء هجوميًا أو دفاعيًا، وهو ما انعكس على تقييمه داخل الجهاز الفني لمنتخب فرنسا.

وأضاف التقرير أن مشاركات اللاعب الدولية الأخيرة لم تكن على المستوى المطلوب، إذ فشل في حجز مكان أساسي خلال التوقف الدولي الأخير، كما لم يستفد من سياسة التدوير التي يعتمدها المدير الفني ديدييه ديشامب، ليتراجع ترتيبه بين لاعبي خط الوسط خلف أسماء بارزة مثل نجولو كانتي ووارن زاير إيمري، إلى جانب عودة متوقعة لعناصر أخرى.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب تأثر بعدة عوامل سلبية، أبرزها تذبذب مستواه في المباريات الحاسمة، بالإضافة إلى طرده خلال مواجهة بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي الواقعة التي زادت من الضغوط عليه سواء داخل ناديه أو على المستوى الدولي.

ورغم ذلك، لا تزال حظوظ كامافينجا قائمة في العودة إلى حسابات المنتخب، حيث يسعى اللاعب لاستغلال المباريات المتبقية من الموسم لتقديم مستويات قوية تعيد ثقة الجهاز الفني، خاصة مع اتساع قائمة كأس العالم إلى 26 لاعبًا، ما يمنحه فرصة إضافية للمنافسة على مكان ضمن القائمة النهائية.