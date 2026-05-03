فن وثقافة

هاني شاكر وزوجته نهلة توفيق.. قصة حب امتدت لأكثر من 40 عامًا

تُعد علاقة الفنان الراحل هاني شاكر بزوجته نهلة توفيق ، واحدة من أكثر قصص الحب استقرارًا وهدوء في الوسط الفني العربي، إذ بدأت فصولها منذ عام 1982، واستمرت لأكثر من أربعة عقود من التفاهم والدعم المتبادل، رغم ما مرّ به الفنان من نجاحات كبيرة وضغوط مهنية وشخصية متلاحقة.

ورغم الأضواء التي تحيط بحياة «أمير الغناء العربي»، فإن حياته الأسرية ظلت بعيدة إلى حد كبير عن الجدل، حيث نجح مع زوجته نهلة توفيق في بناء علاقة تقوم على الاحترام والاستقرار، لتتحول إلى نموذج يُستشهد به داخل الوسط الفني عن معنى الشراكة الحقيقية.

وفي أكثر من لقاء إعلامي، تحدث هاني شاكر عن زوجته بكلمات تعكس تقديره الكبير لدورها في حياته، مؤكدًا أنها لم تكن مجرد زوجة، بل كانت سندًا حقيقيًا له في مختلف المراحل. ووصفها بأنها مصدر الأمان والاستقرار، وركيزة أساسية ساعدته على مواصلة مشواره الفني الطويل.

وحرص الفنان دائمًا على الإشارة إلى أن وجودها في حياته كان له تأثير مباشر على توازنه النفسي والمهني، معتبرًا أن نجاحه لم يكن ليكتمل دون دعمها المستمر ومساندتها في الأوقات الصعبة قبل السعيدة.

ولم يقتصر التعبير عن هذا الارتباط على التصريحات فقط، بل امتد إلى مواقف علنية، حيث أهدى هاني شاكر في إحدى اللقاءات التلفزيونية أغنية خاصة لزوجته على الهواء مباشرة، حملت كلماتها مشاعر رومانسية صادقة عكست عمق العلاقة بينهما، وجاء فيها تعبير واضح عن ارتباطه العاطفي الكبير بها.

وتفاعل الجمهور وقتها مع هذه اللحظة الإنسانية، معتبرين أنها تكشف الجانب العاطفي في شخصية الفنان، بعيدًا عن كونه مجرد صوت غنائي كبير في العالم العربي.

واستطاعت هذه العلاقة أن تصمد أمام تحديات الحياة المختلفة، سواء المرتبطة بطبيعة عمل هاني شاكر في المجال الفني أو الضغوط الإعلامية والجماهيرية، لتظل واحدة من أكثر العلاقات استقرارًا واستمرارية بين الفنانين.

ويؤكد مقربون من الأسرة أن السر وراء هذا الاستقرار يعود إلى التفاهم العميق والاحترام المتبادل، إضافة إلى حرص الطرفين على الحفاظ على خصوصية حياتهما بعيدًا عن الأضواء قدر الإمكان.

وبعد أكثر من 40 عامًا من الزواج، لا تزال قصة هاني شاكر ونهلة توفيق تُروى كنموذج لعلاقة قائمة على الحب الحقيقي والدعم المستمر، وهو ما جعلها تحظى باهتمام واحترام جمهور واسع داخل وخارج الوسط الفني.

