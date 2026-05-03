فرص ضائعة.. تعادل حرس الحدود وطلائع الجيش في الشوط الأول بالدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين طلائع الجيش وحرس الحدود، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد حرس الحدود، ضمن الجولة الـ 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأهدر لاعبو الفريقين العديد من الفرص التي أتيحت لهم خلال الشوط الأول.

تشكيل حرس الحدود

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - مؤمن عوض - كوبر

خط الوسط: محمد أشرف روقا - محمد بيومي - محمد الدغميمي - عمر سافيولا

الهجوم: محمود أوكا - محمد حمدي زكي

على مقاعد البدلاء: محمد مجلي - فوزي الحناوي - عمرو شعبان - إيزي إيميكا - إسماعيل أشرف - محمد النجيلي - عبد الله حافظ - زياد طارق - أحمد نايل.

تشكيل طلائع الجيش

حراسة المرمى: عمر وائل

خط الدفاع: أبو بكر كيتا - محمد فتح الله - عمرو طارق - أحمد علاء

خط الوسط: حسام السويسي - أحمد عبد الرحمن - محمد هاني - علي حمدي

الهجوم: إسلام محارب - إسماعيل أجورو

على مقاعد البدلاء: خالد سرحان - رجب خالد - فارس حاتم - كريم طارق - غيث المدادحة - عماد سيد معوض - حامد خالد - أحمد طارق - يحيى مصطفى