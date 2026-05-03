الأرصاد: انخفاض الحرارة وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة غدًا بالقاهرة| تفاصيل

حالة الطقس غدا .. تشهد حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 4 مايو 2026 تغيرات ملحوظة وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع ظهور عدد من الظواهر الجوية التي تؤثر على حركة المواطنين والأنشطة اليومية في مختلف المحافظات.

حالة الطقس غدًا في مصر

توقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يتحول تدريجيًا إلى طقس مائل للحرارة يصل إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، في حين يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ويعود الطقس ليميل إلى البرودة خلال فترات الليل، ما يعكس تباينًا واضحًا بين درجات الحرارة خلال اليوم الواحد.

واقرأ أيضًا:

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

تشير التوقعات إلى ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا، وتكون كثيفة نسبيًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خاصة في الساعات المبكرة من اليوم.

تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتكون هذه الأمطار على فترات متقطعة، ما قد يؤثر على الأنشطة الخارجية في تلك المناطق.

في سياق متصل، توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريبًا، على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد هذه الأمطار بشكل محدود إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد، وتكون أيضًا على فترات متقطعة.

نشاط الرياح وتأثيرها على الأجواء

من المتوقع أن تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا في حركة الرياح، حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/س، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الفترات.

اضطراب الملاحة البحرية

تشهد بعض مناطق سواحل البحر المتوسط اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 55 إلى 75 كم/س، مع ارتفاع الأمواج الذي يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، وهو ما يمثل تحذيرًا مهمًا للصيادين والعاملين في الأنشطة البحرية بضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في المحافظات

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المحافظات، والتي تعكس الفروق المناخية بين المناطق المختلفة داخل البلاد.

في القاهرة، تسجل درجة الحرارة العظمى 24 درجة، بينما تصل الصغرى إلى 14 درجة، ما يشير إلى أجواء معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا.

وفي الإسكندرية، تبلغ العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، مع طقس أكثر اعتدالًا بفضل التأثيرات البحرية.

وفي مطروح، تسجل العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، مع أجواء تميل إلى الاعتدال خلال النهار.

وترتفع درجات الحرارة نسبيًا في محافظات الصعيد، حيث تسجل سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وتصل في قنا إلى 29 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى.

وفي أسوان، تسجل أعلى درجات الحرارة بين المحافظات المذكورة، حيث تبلغ العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، مع أجواء تميل إلى الحرارة خلال النهار.

نصائح مهمة للمواطنين

في ظل هذه التغيرات الجوية، ينصح الخبراء بارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع القيادة بحذر أثناء تكون الشبورة المائية، وتجنب التعرض المباشر للرياح المحملة بالأتربة في المناطق المتأثرة بها، بالإضافة إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة أي تحديثات قد تطرأ على حالة الطقس.