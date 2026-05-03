برلمان

نقل النواب تناقش مشكلات الطرق والسكة الحديد في الدقهلية

فريدة محمد

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات الطرق والسكة الحديد بمحافظة الدقهلية.

حيث ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد الحديدى، وعادل الجيار، ومحمود طاهر، ورزق الشبلي، بشأن الحاجة إلى استكمال أعمال ازدواج طريق المطرية/ دكرنس/ المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وخلال المناقشة اقترحت مديرية الطرق، ردم القطاع الواقع أمام دكرنس بمسافة ٦٠٠ متر وإنشاء وصلة مباشرة من البحر

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية برئاسة النائب أحمد الحديدي وعضوية النائب عادل الجيار، ومشاركة النواب عن دوائر شمال محافظة الدقهلية، و بحضور الهيئة العامة للطرق والكباري، والمحافظة والموارد المائية والري لفحص الاقتراح وموافاتها بتقرير الأسبوع المقبل.

وأوصت اللجنة بقيام الهيئة العامة للطرق والكباري بموافاة اللجنة بخطاب رسمي يتضمن الجدول الزمني كما صرحت به رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري من انه سيتم نهو الأعمال في شهر ديسمبر 2026- لنهو مسافة 16 كم من الطريق وموعد الانتهاء من مسافة ال 30 المتبقية.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائب أحمد الحديدى، بشأن الحاجة إلى تطوير وتحديث قطارات السكك الحديدية على خط المطرية/المنصورة.

وأوصت اللجنة بقيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بموافاة اللجنة بخطاب رسمي يتضمن خطة الهيئة في ازدواج خط المنصورة/المطرية مستقبلاً، وكذلك موافاة اللجنة بخطاب رسمي يتضمن جدول التشغيل.

وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدى، بشأن الحاجة إلى توسعة ورفع كفاءة طريق ترعة السلام الرابط بين المطرية وبورسعيد بدءً من كوبري العصافرة حتى أول كوبري بحر البقر.

وأوصت بقيام وزارة التخطيط  بموافاة اللجنة بخطاب رسمي يتضمن المشروعات التي تم توجيه مخصصات المشروع لها بمبلغ 400 مليون جنية، وذلك خلال أسبوع، بالإضافة إلى إدراج مبلغ لا يقل عن مليار جنية في خطة الهيئة للعام المالي 2026/2027.

وناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نصحى البسنديسى، بشأن استكمال رصف المسافة المتبقية من طريق ابو جلال الرئيسي بمركز شربين محافظة الدقهلية بطول 6 كم
وأوصت اللجنة بقيام مديرية الطرق بالدقهلية بمعاينة للطريق بالاشتراك مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وموافاة اللجنة بالأعمال الصناعية المطلوب تنفيذها على الطريق.

وأوصت بقيام محافظة الدقهلية بمخاطبة وزارة التخطيط لتدبير باقي الاعتمادات المالية لنهو الأعمال على الطريق ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفيما يتعلق بموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل الجيار، بشأن الحاجة إلى إدراج مشروع ازدواج طريق المطرية / بورسعيد، أوصت اللجنة بقيام محافظة الدقهلية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية وجهاز مستقبل مصر لبحث حاجة الطريق لأعمال التهدئة واعمدة الإنارة اللازمة.

وأكد وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، مشيرا إلى أنها تساعد الحكومة في تسليط الضوء علي مواطن القصور في الخدمات المقدمة للمواطن، بهدف تداركها وسرعة علاجها وضمان تحسين وتطوير الخدمات في مختلف المناطق ولاسيما القرى والمراكز التى يستهدفها الرئيس السيسي بمبادرة حياة كريمة.

وشدد رئيس لجنة النقل علي ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، لاسيما وأنها تتعلق بملف حيوى يهم كافة المواطنين ويحظى باهتمام القيادة السياسية.

