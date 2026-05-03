قلق في صفوف المنتخب المغربي بعد إصابة شادي رياض مع كريستال بالاس قبل كأس العالم

سيطر القلق على جماهير المنتخب المغربي، بعد تعرض اللاعب شادي رياض لإصابة خلال مشاركته مع فريقه كريستال بالاس، في مواجهة بورنموث، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مغادرة اضطرارية في الدقيقة 76

وشارك شادي رياض أساسيًا في المباراة، قبل أن يضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 76 بسبب الإصابة، ليحل بديلًا له زميله كريس ريتشاردز، وسط مخاوف من طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

خسارة ثقيلة لكريستال بالاس في الجولة

وانتهت المباراة بفوز بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 43 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مخاوف مغربية قبل كأس العالم 2026

ويأتي القلق داخل معسكر وجماهير المنتخب المغربي بسبب عدم الكشف حتى الآن عن تفاصيل الإصابة أو مدة غياب اللاعب، خاصة مع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026، ما يضع علامات استفهام حول جاهزية أحد عناصر الدفاع الأساسية لـ«أسود الأطلس».