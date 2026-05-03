مانشستر يونايتد يهزم ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدفين على نظيره ليفربول، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 35 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت ثنائية مانشستر يونايتد عن طريق ماتيوس كونيا وبنجامين سيسكو في الدقيقتين 5، 14.

وفي الشوط الثاني سجل دومينيك سوبوسلاي وكودي جاكبو الأول والثاني للريدز في الدقيقتين 47، 56.

وأحرز كوبي ماينو هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 77.

تشكيل مانشستر يونايتد خلال المباراة

حراسة المرمى: لامينز.

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، شو، هيفن.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كونيا، كاسيميرو.

خط الهجوم: مبويمو، سيسكو، وماينو.

تشكيل ليفربول خلال المباراة

حراسة المرمى: وودمان

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، روبرتسون فريمبونج.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جونز، جرافنبرخ.

خط الهجوم: فيرتز، جاكبو.

وسجّل ماتيوس كونيا أسرع هدف لمانشستر يونايتد على أرضه ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ هدف رود فان نيستلروي في أبريل 2003، في الدقيقة الخامسة.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول.