أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

كتب الدكتور أشرف صبري -والد الفنانة ياسمين صبري- منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن من خلاله تأييده لنظام الطيبات الخاص بالدكتور الراحل ضياء العوضي.

ونشر أشرف صبري، عبر فيسبوك: «انا كطبيب استشاري وعملت في فرنسا عشرون عاما في مختلف المجالات الطبية اؤيد نظام الدكتور الشهيد ضياء العوضي باشراف طبي».

من جهة أخرى، تستعد الفنانة ياسمين صبري، للانتهاء من تصوير مشاهد فيلمها الجديد نصيب، الذي بدأت تصويره في شهر يناير الماضي.

ويعد فيلم "نصيب" أولى بطولات ياسمين صبري المطلقة بالسينما.

فيلم "نصيب" كتبه المؤلف أحمد عبدالفتاح ويخرجه أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي، وتحت إشراف عام محسن البغدادي مدير عام الشركة المنتجة.

ويتعاون مع ياسمين صبري في بطولة فيلم "نصيب" معتصم النهار، رحمة أحمد، والفيلم تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ ومدير عام محمد سنجر.

كما بدأت ياسمين صبري، مؤخرا تصوير مشاهد فيلم مطلوب عائليا، التي تلعب بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز.

فيلم “مطلوب عائليا” من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري في السينما هو فيلم المشروع X ، من بطولة كريم عبد العزيز وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمي.