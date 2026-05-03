في ذكراها.. قصة إنهاء حياة داليدا في باريس بعد معاناة مع الاكتئاب

يوافق اليوم الأحد 3 مايو، ذكرى رحيل الفنانة داليدا، التي ولدت في 17 يناير عام 1933، ورحلت عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 1987، عن عمر 54 عاما.

حياة داليدا

وُلدت داليدا، واسمها الحقيقي يولاندا كريستينا جيجليوتي، في القاهرة عام 1933 لأسرة إيطالية، وعاشت طفولة صعبة تأثرت خلالها بظروف الحرب العالمية الثانية. بدأت رحلتها نحو الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال مصر عام 1954، وهو ما فتح لها أبواب السينما والغناء، قبل أن تنتقل إلى باريس لتبدأ انطلاقتها الحقيقية.

إنطلاقة داليدا

في العاصمة الفرنسية، لمع نجم داليدا بسرعة، خاصة بعد تقديمها أغنية "Bambino" التي حققت نجاحًا هائلًا، لتصبح واحدة من أشهر المغنيات في أوروبا. تميزت بصوتها الدافئ وإحساسها العالي، وقدرتها على الغناء بعدة لغات، منها الفرنسية والإيطالية والعربية والإنجليزية، ما ساعدها على الوصول إلى جمهور عالمي واسع.

أغاني داليدا

قدمت داليدا خلال مسيرتها الفنية مجموعة من الأغاني الخالدة، من أبرزها "Paroles Paroles"، و"Gigi l'Amoroso"، و"سالمة يا سلامة" التي أعادت بها تقديم التراث المصري بروح عصرية، وحققت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي. كما اشتهرت بأغنية "حلوة يا بلدي" التي لامست مشاعر الحنين للوطن، خاصة أنها كانت تحمل عشقًا خاصًا لمصر رغم شهرتها العالمية.

ورغم هذا النجاح الكبير، لم تكن حياة داليدا الشخصية بنفس البريق، فقد عانت من سلسلة من الأزمات العاطفية والنفسية، حيث فقدت عددًا من المقربين منها في ظروف مأساوية، من بينهم زوجها الأول. وقد تركت هذه الأحداث أثرًا عميقًا في نفسها، وظهرت انعكاساتها في العديد من أغانيها الحزينة.

وفاة داليدا

وفي 3 مايو عام 1987، صدمت داليدا العالم بخبر وفاتها، حيث أنهت حياتها في منزلها بباريس عن عمر ناهز 54 عامًا، بعد معاناة طويلة مع الاكتئاب، وتركت رسالة مؤثرة قالت فيها: "سامحوني، الحياة لم تعد تُحتمل"، لتختتم بها حياتها.