الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

صوت كل عربي.. اليماحي يثمن تضحيات الصحفيين في الأراضي الفلسطينية

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

ثمن محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الجهود الكبيرة التي يبذلها الصحفيون والإعلاميون في مختلف أنحاء العالم، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة العربية في التفاعل مع الواقع العربي، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المنطقة، إلى جانب إبراز ما تحققه من إنجازات على مختلف المستويات.

وأشاد بما يتحلى به الصحفيون والإعلاميون من مهنية عالية وشجاعة في أداء رسالتهم، رغم التحديات والضغوط المتزايدة التي يواجهونها، مؤكدًا أنهم يمثلون خط الدفاع الأول عن الحقيقة، ويضطلعون بدور حيوي في ترسيخ قيم الشفافية ونقل الوقائع بمصداقية إلى الرأي العام.

الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين 

وشدد "اليماحي" على أن الصحافة العربية أصبحت أداة رئيسية في إيصال الصوت العربي إلى المحافل الدولية، ودعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذا الدور في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام.

وبهذه المناسبة، حذّر رئيس البرلمان العربي من خطورة ما يتعرض له الصحفيون في مناطق الحروب والصراعات، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مندّدًا بالانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال بحق الصحفيين والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء منهم، لمجرد قيامهم بنقل الحقيقة وتوثيق ما يحدث على أرض الواقع، وشدد على أن ذكراهم ستظل خالدة في ضمير العالم.

ودعاء رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للصحفيين في مناطق النزاعات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم، بما يسهم في صون حرية الصحافة وحماية رسالتها النبيلة.

اليوم العالمي لحرية الصحافة البرلمان العربي حرية الصحافة محمد بن أحمد اليماحي الاحتلال جرائم الحرب الأراضي الفلسطينية المحتلة الصحفيين الفلسطينيين رئيس البرلمان العربي

بالصور

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

