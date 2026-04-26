البرلمان العربي يدين هجوما استهدف موقعين بالمراكز الحدودية لدولة الكويت

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الهجوم السافر الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت، باستخدام طائرتين مسيرتين مفخختين قادمة من العراق.

وأكد "اليماحي" إدانة ورفض البرلمان العربي القاطع المساس بسيادة دولة الكويت أو أية محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها.

كما أكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل ووقوفه إلى جانب دولة الكويت في مواجهة مثل هذه الاعتداءات السافرة، مؤكدًا دعمه لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها، ومشددًا على أن أمن دولة الكويت جزءً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

