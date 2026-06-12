أمير هشام يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع مهاجم قوي خلال الميركاتو الصيفي، مشيرا إلى أن البعض داخل النادي اقترح اسم الكونغولي فيستون مايلي بعد رحيله عن بيراميدز.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: البعض اقترح إمكانية ضم مايلي لمدة موسم أو موسمين، كحل مؤقت في المرحلة المقبلة، وبالتالي تم التواصل مع اللاعب عن طريق بعض الوسطاء.

وأضاف: فيستون مايلي رحب بارتداء قميص النادي الأهلي، وطلب الحصول على 2.5 مليون دولار في الموسم، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة القلعة الحمراء.

وأكمل: تم تأجيل حسم ملف التفاوض مجددا مع مايلي إلى ما بعد نهاية مونديال 2026، مع استمرار البحث عن مهاجم قوي ينضم لصفوف الفريق.