ماجدة الرومى توجه رسالة بعد حفل جرش: لبنان تاج على رأسى والأردن صلاة بقلبي

أحيت الفنانة ماجدة الرومى أمسية غنائية مميزة ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، وسط حضور جماهيرى كبير وتفاعل واسع مع باقة من أشهر أغانيها ،حيث وجهت رسالة مؤثرة عقب انتهاء الحفل.

وكتبت الرومي عبر حسابها الرسمى على إنستجرام ؛"عم غنى الليلة، ولبنان تاج على رأسى، والأردن صلاة بقلبي".

وختمت قائلة: “شكرا جرش على هذا الاستقبال الرائع، وعلى المحبة التى غمرت المسرح والقلوب.. يبقى اللقاء بكم دائمًا أجمل الحكايات”.

و كان قد شهد الحفل تفاعلا لافتا من الحضور الذين رددوا معها عددا من أشهر أعمالها، لتواصل ماجدة الرومى تقديم واحدة من أبرز السهرات الفنية فى دورة هذا العام من مهرجان جرش.