وزير العمل ومحافظ الشرقية يُسلمان عقود توظيف لذوي الهمم

شهد وزير العمل حسن رداد، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم، مراسم تسليم عدد من عقود العمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، وذلك بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم داخل منشآت القطاع الخاص، بما يعزز حقوقهم ويحقق لهم التمكين الاقتصادي والاجتماعي..حيث جرى تسليم شهادات تقدير إلى الشركات التي تساهم في توفير فرص عمل لذوي الهمم.

كما شهد الوزير والمحافظ توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل بمحافظة الشرقية وجامعة الزقازيق، بحضور الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وأحمد عبدالهادي وكيل مديرية العمل بالشرقية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الطلاب والخريجين وفقًا لاحتياجات سوق العمل، والمساهمة في توفير فرص عمل حقيقية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية متكاملة تقوم على التدريب من أجل التشغيل، وتعزيز الشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص، لإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، مشددًا على أن تمكين ذوي الهمم ودمجهم في بيئة العمل يمثل أولوية وطنية، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التعاون مع المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية حديثة، تواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وتسهم في توفير فرص عمل لائقة و للشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.

كما تحدث الوزير عن جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس السيسي بهذا الشأن ،ووجه الشكر والتقدير إلى القطاع الخاص على دوره ومشاركته في برامج التدريب من أجل التشغيل والعمل بشكل مشترك لتوفير بيئة عمل لائقة توفر الحماية الاجتماعية للعمال وكذلك زيادة الإنتاج.

ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع وزارة العمل في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف توفير فرص العمل للشباب، ورفع كفاءة العنصر البشري، مثمنًا جهود الوزارة في توفير فرص العمل، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

وأشار المحافظ إلى أن تمكين ذوي الهمم اقتصاديًا لم يعد مجرد مسؤولية اجتماعية، بل أصبح أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة في بناء الإنسان، مؤكدًا أن توفير فرص عمل حقيقية لهم يعكس إيمان الدولة بقدراتهم، وحقهم في المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأوضح الأشموني أن بروتوكول التعاون بين جامعة الزقازيق ومديرية العمل يمثل خطوة مهمة نحو إعداد وتأهيل كوادر شابة تمتلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل، مؤكدًا أن المحافظة تدعم كل المبادرات التي تحقق التكامل بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية والقطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة لأبناء الشرقية، ويعزز من تنافسية الشباب في سوق العمل.

وقال الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، إن بروتوكول التعاون يجسد حرص جميع الأطراف على بناء شراكة فعالة بين الجامعة ووزارة العمل، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية ماهرة ومدربة تمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل، مؤكدًا أن دور الجامعة لم يعد يقتصر على تخريج الطلاب، وإنما يمتد إلى إعداد خريج مؤهل قادر على المنافسة في سوق العمل ومواكبة متطلباته.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة الزقازيق ستوظف إمكاناتها العلمية والتدريبية لتنفيذ برامج مشتركة مع مديرية العمل، تستهدف رفع كفاءة الطلاب والخريجين، وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية، وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.