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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رداد والأشموني يسلمان 50 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

شهد حسن رداد وزير العمل، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، فعاليات احتفالية تسليم (٥٠) عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، والتي أُقيمت بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج وتمكين ذوي الهمم،"قادرون بإختلاف" وتوفير فرص عمل لائقة لهم، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة لإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

استُهلت الفعاليات بعزف السلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم بدأت مراسم الاحتفالية التي قدمتها الأستاذة روض الحنفي، وكيل برلمان شباب مصر، والتي تضمنت كلمات لكل من محافظ الشرقية، ووزير العمل، ورئيس جامعة الزقازيق، ووكيل وزارة العمل بالشرقية، قبل توقيع بروتوكول التعاون وتسليم عقود العمل.

أكد المحافظ أن تمكين ذوي الهمم اقتصاديًا لم يعد مجرد مسؤولية اجتماعية، بل أصبح أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة في بناء الإنسان، مشيرًا إلى أن توفير فرص عمل حقيقية لهم يعكس إيمان الدولة بقدراتهم، وحقهم في المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

كما ثمن محافظ الشرقية مجهوات وزارة العمل في توفير فرص العمل اللائقة ورعاية ذوي القدرات والهمم والعمالة غير المنتظمة وكذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجامعات المصرية، كما نشيد بالدور الوطني للشركات والمؤسسات المشاركة في هذه الفعالية والتي تأتي إيمانًا منها بمسؤليتها المجتمعية قائلاً: من أرض الشرقية..نؤكد استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية العمل والتي استطاعت خلال الفترة من يوليو 2024 وحتي يوليو 2026 تعيين 77075 شاب وفتاة بشركات ومصانع القطاع الخاص منهم 2461 من ذوي القدرات والهمم من أبناء المحافظة.

وفي كلمة أبويه من محافظ الشرقية لأبنائي وبناتي من ذوي الهمم : أنتم مصدر فخر واعتزاز، وما تحقق اليوم هو بداية لمسيرة نجاح جديدة، نثق أنكم ستثبتون خلالها كفاءتكم وقدرتكم على العطاء والإنتاج.

أشار المحافظ إلى أن توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة الزقازيق ومديرية العمل يمثل خطوة مهمة نحو إعداد وتأهيل كوادر شابة تمتلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل، مؤكدًا أن المحافظة تدعم كل المبادرات التي تحقق التكامل بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية والقطاع الخاص، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة لأبناء الشرقية، ويعزز من تنافسية الشباب في سوق العمل.

أشار وزير العمل إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة، من خلال حزمة متكاملة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى توفير حياة كريمة لهذه الفئة، تقديرًا لدورها الوطني وإسهاماتها الفاعلة في تنفيذ مشروعات التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في توسيع مظلة الحماية والرعاية لتشمل أكبر عدد من المستحقين.

أكد وزير العمل أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة تقوم على "التدريب من أجل التشغيل"، وليس التدريب من أجل الحصول على شهادة فقط، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون مع جامعة الزقازيق يهدف إلى بناء شراكة حقيقية تسهم في إعداد شباب يمتلك المهارات الفنية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل.

أضاف الوزير أن تسليم عقود العمل لذوي الهمم يجسد حرص الدولة على تطبيق سياسات الدمج والتمكين، وتعزيز فرص مشاركتهم في سوق العمل، بما يضمن لهم حياة كريمة واستقرارًا وظيفيًا، مؤكدًا استمرار الوزارة في التوسع في توفير فرص العمل اللائقة، والتنسيق مع شركاء التنمية لدعم التشغيل في مختلف المحافظات.

فيما أكد رئيس الجامعة أن الجامعة لم يعد دورها يقتصر على تخريج الطلاب، وإنما يمتد إلى إعداد خريج مؤهل يمتلك المهارات التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن بروتوكول التعاون مع مديرية العمل يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية.

أضاف أن الجامعة ستوظف إمكاناتها العلمية والتدريبية لتنفيذ برامج مشتركة مع مديرية العمل تستهدف رفع كفاءة الطلاب والخريجين، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ويسهم في دعم جهود التنمية.

أكد وكيل الوزارة أن المديرية تواصل جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التشغيل والتدريب، من خلال التنسيق المستمر مع مؤسسات القطاع الخاص والجامعات ومختلف الجهات الشريكة، بما يحقق الربط الفعلي بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة.

أوضح وكيل الوزارة أن بروتوكول التعاون مع جامعة الزقازيق سيفتح آفاقًا جديدة للتدريب العملي والتأهيل المهني، فيما يأتي تسليم عقود العمل لذوي الهمم ترجمةً لجهود المديرية في توفير فرص عمل مناسبة لهم، ومتابعة تنفيذ العقود، والتأكد من استلام المستفيدين لأعمالهم واستقرارهم الوظيفي.

وخلال الاحتفالية، شهد وزير العمل ومحافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل بالشرقية وجامعة الزقازيق، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الطلاب والخريجين وفقًا لاحتياجات سوق العمل، والاستفادة من الإمكانات العلمية والتدريبية لدى الجانبين، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتمت الفعاليات بقيام وزير العمل ومحافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق بتسليم (٥٠) عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة للعمل بشركات القطاع الخاص، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث الاجتماعي والتنسيق بين مديرية العمل ومديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول فرص العمل إلى مستحقيها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج وتمكين ذوي الهمم في مختلف مجالات العمل والإنتاج.

وعقب توقيع البروتوكول،قام وزير العمل بتسليم شهادات تقدير لممثلي الشركات المشاركة في ملتقي التوظيف تقديراً لجهودهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

واختُتمت الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية مع المستفيدين من عقود العمل، تأكيدًا على اهتمام الدولة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية.

الشرقية محافظ الشرقية جامعة الزقازيق

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محافظ الشرقية يستقبل وزير العمل لتسليم 50 عقد لذوي الهمم

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