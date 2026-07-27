وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار السودان

بحث وزير الخارجية د بدر عبد العاطي، مع نظيره السوداني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تطورات الأوضاع الراهنة في السودان، في إطار التنسيق المستمر بين القاهرة والخرطوم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء استعداد مصر الكامل، إلى جانب الشركات المصرية، للمساهمة في جهود إعادة إعمار السودان فور توقف الحرب، مشددًا على امتلاك الشركات المصرية خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والمرافق، بما يدعم جهود التنمية وإعادة الاستقرار.

وأشار إلى أن مصر تواصل تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب السوداني، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرصًا على الحفاظ على أمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، مؤكدًا استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح الشعبين.