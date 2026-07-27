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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سلامة داود: الأزهر نشأ على حفظ الشعر العربي.. والموهبة لا تنشأ من فراغ

د. سلامة داود
د. سلامة داود
عبد الرحمن محمد

قال د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر إن حفظ الشعر العربي والعناية باللغة العربية يمثلان أساسًا لنشأة المواهب وتحقيق الإبداع في مختلف مجالات الحياة، مشيرًا إلى أن الشعر هو «ديوان العرب»، وأن العناية به كانت ولا تزال جزءًا أصيلًا من المنهج العلمي والثقافي الذي نشأ عليه الأزهر الشريف، موجها الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر، لرعايته المواهب الصادقة، ودعمه المستمر لكل ما من شأنه الارتقاء باللغة العربية والعناية بها، مؤكدًا أن الموهبة والإبداع لا ينشآن من فراغ، وإنما يتطلبان امتلاء النفس بالمعرفة والثقافة واللغة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته اليوم الاثنين، بحفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "مئذنة الشعر العربي"، في موسمها الخامس، الذي نظمها مركز الأزهر لتطوير تعليم الطلاب الوافدين، أن الأزهر الشريف نشأ على حفظ الشعر العربي والعناية به، مشددًا على أهمية الحفظ في بناء الموهبة، وصقل الملكة اللغوية، والارتقاء باللسان العربي، لافتًا إلى أن الحفظ كان أساسًا أصيلًا في تراث العلماء، وركيزة من ركائز تكوين المبدعين في مختلف المجالات.


وأشار فضيلته إلى التعاون الكبير بين جامعة الأزهر ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب ومجمع البحوث الإسلامية، مؤكدًا أن قطاعات الأزهر الشريف تمثل أجنحة متكاملة ينهض بها الأزهر الشريف، ولا يمكن أن ينهض الطائر بجناح مهيض، مؤكدا أن جهود لجنة القدس بمجمع البحوث الإسلامية في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي الأزهري، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من إعداد كتاب بعنوان «مأساة غزة في مرآة شعراء الأزهر المعاصرين»، يضم مختارات من إبداعات شعراء جامعة الأزهر والطلاب الوافدين حول القضية الفلسطينية ومأساة غزة.

واختتم فضيلته بتهنئة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بنجاح الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي»، مشيدًا بدورها في اكتشاف المواهب ورعاية الإبداع الشعري، مؤكدًا أن المسابقة تمثل منصة ثقافية تعكس رسالة الأزهر الشريف في دعم اللغة العربية، ورعاية الموهوبين، وتعزيز الوعي بالقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

سلامة داود قطاعات الأزهر أجنحة متكاملة حفظ الشعر اكتشاف المواهب

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