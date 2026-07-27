قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير: الأرض دخلت مرحلة الخطر البيئي وحرائق الغابات تهدد مستقبل الكوكب
وفاة نجل شقيقة شيخ الأزهر عن عمر 60 عاما
بعد اعتراض مسيّرتين.. طائرة نتنياهو تقلع لواشنطن من قاعدة عسكرية في النقب
قرار غامض بتأجيل سفر نتنياهو إلى أمريكا للقاء ترامب.. تفاصيل
بن جفير يهاجم ترامب من جديد.. الرئيس الأمريكي رجل ساذج في التعامل مع ملف إيران
أمين عمر يقود طاقم تحكيم مباراة أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال
لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني موقف مصر الداعم لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار السودان
الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بالعلمين
مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال.. والقاهرة تستحوذ على 90% من الشركات الناشئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرار غامض بتأجيل سفر نتنياهو إلى أمريكا للقاء ترامب.. تفاصيل

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
محمد على

في قرار مفاجئ وبعد أن تحدثت الصحف العبرية عن المتوقع من زيارة  رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقرر تأجيل زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض، لأسباب لم يفصح عنها رسميًا.

تأجيل الزيارة

كان من المقرر أن تقلع  طائرة رئيس وزراء  الاحتلال في الساعة 11 صباحًا، حسب ما أفاد به مكتب رئيس الوزراء لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

لكن الزيارة تأجلت من قبل نتنياهو إلى واشنطن  دون ذكر للأسباب الغير مفهومة للتأجيل.

ولم يحدد مكتب رئيس الوزراء موعدًا جديدًا للإقلاع، كما لم يوضح سبب هذا التأجيل.

وكشفت تقارير عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال سيغادر اليوم إلي واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الثلاثاء.

 وتحدثت تقارير عبرية أن نتنياهو لم يعد وضعه داخل الإدارة الأمريكية كالسابقـ، فرغم أنه يبقى حليفًا مميزًا للإدارة الأمريكية وترامب بوصفهم داعمين غير تقلييدين لإسرائيل، إلا أن الأمور توتر في ظل الحملة على إيران التي أظهرت فشلًا في توقعات الموساد الإسرائيلي حول سقوط النظام في إيران ودمار البرامج الصاروخية والنووية.

رسالة الـــ600 مسئول إسرائيلي

وما زاد الطين بلة، الرسالة التي بعث بها  600 مسؤول سابق في جيش الاحتلال  الإسرائيلي والموساد وجهاز الشاباك ووزارة الخارجية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وطالب الـ600  مسئول، ترامب للتدخل ضد أنشطة إرهاب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، محذرين من أنها قد تؤدي إلى نتائج أكثر كارثية من هجمات السابع من أكتوبر وتداعياتها متعددة الجبهات.


وفي الرسالة التي أُرسلت مساء أمس الأحد إلى البيت الأبيض، دعا المسئولون الرئيس الأمريكي إلى التدخل شخصيًا والضغط على إسرائيل لوقف أعمال العنف، مؤكدين أن الإرهاب هو الإرهاب مهما كان مرتكبه.

العبرية قرار مفاجئ الاحتلال الإسرائيلي ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

عداد الكهرباء

لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

ترشيحاتنا

وزارة الخارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي

وزيرا الخارجية والاستثمار يشهدان إطلاق تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي 2026

هرمز

سلوك عصابة مافيا.. إيران: أمريكا ليست طرفاً في المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز

بولندا

بولندا تطالب الولايات المتحدة بتسليم وزير العدل السابق المتهم بالفساد

بالصور

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

يوفر 6 آلاف فرصة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل بجامعة الزقازيق

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

بالأبيض الملفت.. روجينا رفقة زوجها في الساحل الشمالي

روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد