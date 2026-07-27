قرار غامض بتأجيل سفر نتنياهو إلى أمريكا للقاء ترامب.. تفاصيل

في قرار مفاجئ وبعد أن تحدثت الصحف العبرية عن المتوقع من زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقرر تأجيل زيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض، لأسباب لم يفصح عنها رسميًا.

تأجيل الزيارة

كان من المقرر أن تقلع طائرة رئيس وزراء الاحتلال في الساعة 11 صباحًا، حسب ما أفاد به مكتب رئيس الوزراء لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

لكن الزيارة تأجلت من قبل نتنياهو إلى واشنطن دون ذكر للأسباب الغير مفهومة للتأجيل.

ولم يحدد مكتب رئيس الوزراء موعدًا جديدًا للإقلاع، كما لم يوضح سبب هذا التأجيل.

وكشفت تقارير عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال سيغادر اليوم إلي واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الثلاثاء.

وتحدثت تقارير عبرية أن نتنياهو لم يعد وضعه داخل الإدارة الأمريكية كالسابقـ، فرغم أنه يبقى حليفًا مميزًا للإدارة الأمريكية وترامب بوصفهم داعمين غير تقلييدين لإسرائيل، إلا أن الأمور توتر في ظل الحملة على إيران التي أظهرت فشلًا في توقعات الموساد الإسرائيلي حول سقوط النظام في إيران ودمار البرامج الصاروخية والنووية.

رسالة الـــ600 مسئول إسرائيلي

وما زاد الطين بلة، الرسالة التي بعث بها 600 مسؤول سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي والموساد وجهاز الشاباك ووزارة الخارجية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وطالب الـ600 مسئول، ترامب للتدخل ضد أنشطة إرهاب المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، محذرين من أنها قد تؤدي إلى نتائج أكثر كارثية من هجمات السابع من أكتوبر وتداعياتها متعددة الجبهات.



وفي الرسالة التي أُرسلت مساء أمس الأحد إلى البيت الأبيض، دعا المسئولون الرئيس الأمريكي إلى التدخل شخصيًا والضغط على إسرائيل لوقف أعمال العنف، مؤكدين أن الإرهاب هو الإرهاب مهما كان مرتكبه.