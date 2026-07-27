الجيش الأردني يعلن اعتراض طائرتين مسيرتين

أعلن الجيش الأردني أن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت، اليوم، طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة.

وبين مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه لم تسفر عملية الاعتراض والإسقاط عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مضيفا أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.