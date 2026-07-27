قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني موقف مصر الداعم لوحدة السودان
وزير الخارجية يؤكد استعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار السودان
الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بالعلمين
مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر ريادة الأعمال.. والقاهرة تستحوذ على 90% من الشركات الناشئة
2300 فرصة عمل خالية بمشروع الضبعة النووي.. قدم الآن
الصحفيين تعلن موعد فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية
وزير الاستثمار: مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 15.5 مليار دولار
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب
مقترح برلماني عاجل لتقنين أوضاع معلمي الحصة وإنصاف أصحاب المؤهلات
تفاصيل تصدر مصر لمؤشرات الشفافية والإفصاح للموازنة.. إنفجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من مخطط إسرائيلي لتوسيع التهجير القسري في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، من خطورة تصريحات وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن توسيع نموذج إخلاء المخيمات ليشمل مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أنها تمثل إعلانا صريحا عن انتقال حكومة الاحتلال إلى مرحلة أكثر خطورة تقوم على تعميم سياسات التهجير القسري والتدمير الممنهج والتطهير العرقي.

وأكد فتوح، في بيان اليوم، أن هذه التصريحات تعكس برنامجا استعماريا تتبناه حكومة اليمين المتطرف، يستهدف تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وفرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد بالقوة العسكرية، مشيرا إلى أن ما جرى في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية من تدمير واسع للأحياء السكنية وتهجير آلاف الفلسطينيين يكشف طبيعة هذا المخطط.

وأضاف أن التهديد بتكرار هذا النموذج في مدن ومخيمات أخرى يؤكد أن الاحتلال ينفذ سياسة رسمية لإعادة تشكيل الوجود الفلسطيني بالقوة، بهدف تكريس الضم الزاحف وتهويد الأراضي الفلسطينية، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن التهجير القسري للمدنيين وتدمير الممتلكات واستهداف التجمعات السكانية تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتستوجب المساءلة أمام القضاء الدولي، محذرا من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية شجع حكومة الاحتلال على الانتقال من سياسة الاستيطان إلى سياسة الاقتلاع الجماعي للسكان تحت ذرائع أمنية.

ودعا فتوح الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن استمرار الإفلات من العقاب يفتح المجال أمام ارتكاب مزيد من الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض أسس القانون الدولي.

المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح وزير الحرب الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

عداد الكهرباء

لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الأوقاف تحدد خطبة الجمعة عن مخاطر الرشوة وترسّخ قيمة العمل والاجتهاد

صلاة الضحى

كيفية صلاة الضحى وعدد ركعاتها ووقتها وفضلها والسور التي تقرأ فيها

انطلاق الاحتفالية

بحضور قيادات الأزهر.. انطلاق احتفالية الأزهر لتكريم الفائزين في الموسم الخامس لمسابقة "مئذنة الشعر العربي"| صور

بالصور

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

سعرها لا يصدق.. روبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي

بسعر خيالي.. روبي بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يستقبل وزير العمل لتسليم 50 عقد لذوي الهمم

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد