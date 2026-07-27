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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالأبيض الملفت.. روجينا رفقة زوجها في الساحل الشمالي

روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
رنا عصمت

شاركت الفنانة روجينا متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، وثّقت من خلاله أجواء عطلتها الصيفية رفقة زوجها الفنان أشرف زكى.

تفاصيل إطلالة روجينا..

 

وظهرت روجينا بإطلالة صيفية انيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الابيض التريكو.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

May be an image of one or more people and eyewear
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى تفاصيل إطلالة روجينا روجينا صور روجينا

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بالأبيض الملفت.. روجينا رفقة زوجها في الساحل الشمالي

روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
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