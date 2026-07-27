بجمبسوت لافت.. إطلالة جذابة لـ كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وخطفت كارولين عزمي الأنظار بإطلالة جذابة لافتة مرتدية جمبسوت باللون الأخضر، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

آخر أعمال كارولين عزمي

وكانت كارولين عزمي قد شاركت مؤخرًا في مسلسل "فهد البطل"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، وعصام السقا، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.