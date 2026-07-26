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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

10 سنوات من الحضور.. سينمائيون يحتفلون بـ محمد خان في المركز الثقافي الروسي

احتفالية محمد خان
احتفالية محمد خان
سعيد فراج   -  
تصوير كيرلس صلاح

نظم المركز الثقافي الروسي بالقاهرة بالتعاون مع جمعية حتحور للثقافة والفنون، وجمعية الفيلم احتفالية خاصة بمناسبة مرور عشر سنوات على رحيل المخرج الكبير محمد خان، وذاك تحت عنوان  «محمد خان .. 10 سنوات من الحضور – -2016 - 2026 ». 

وشارك في الاحتفالية عدد كبير من السينمائيين، منهم: (مدير التصوير سعيد شيمي، مدير التصوير د.محسن أحمد، مدير التصوير كمال عبد العزيز، المؤلف الموسقي تامر كروان، المخرج طارق رفعت، المخرج خالد ابو غريب، الموسيقي شريف الوسيمي، المخرج محمد حماد). 

كما شارك في الاحتفالية مجموعة كبير من النجوم والنجمات الذين شاركوا في أفلام خان، والذين أدلوا بشهاداتهم عن مشاركتهم في أفلام خان.

تتخلل الشهادات والكلمات التي سيدلي بها أصدقائه وزملاؤه وتلاميذه ، عدد من الفيديوهات الخاصة التي تتناول أعمال خان وآرائه مستوحى من أرشيفه البصري. وفي نهاية اللقاء سيتم عرض فيلم "البطيخة".وهو أول أفلام خان القصيرة الإحترافية ، ومدته 9 دقائق ، وصوره مدير التصوير سعيد شيمي ، ومونتاج الراحل أحمد متولي.

مسيرة محمد حان 

ولد محمد خان في 26 أكتوبر 1942، لأب باكستاني وأم مصرية، وترك مصر من اجل دراسة السينما فى بريطانيا وكان ذلك فى نهاية الخمسينيات وفى 1963 عاد إلى مصر وكانت السينما المصرية بدأت فى التراجع بسبب الحرب ، لذا قرر السفر إلى لبنان والتى كانت ملجأ لكثير من الفنانين انذاك ،ثم عاد بعدها إلى القاهرة وبدأ مشواره السينمائي داخل مصر بفيلم “ضربة شمس”.

قدم خان 26 فيلمًا سينمائيًا منهم الحريف ، وموعد على العشاء ، ومستر كارتيه ، خرج ولم يعد، أحلام هند وكاميليا، سوبر ماركت، وزوجة رجل مهم ، فى شقة مصر الجديدة ، فتاة المصنع ، أيام السادات.

وكان أخر أعماله فيلم قبل زحمة الصيف الذي تدور أحداثه في قرية سياحية تقع في الساحل الشمالي، يقرر الدكتور يحيى قضاء العطلة مع زوجته ماجدة قبل ازدحام القرية والساحل بأكمله بالمصيفين مع وصول فصل الصيف إلى ذروته، وهناك يتعرف كلاهما على مترجمة شابة مطلقة حديثًا وأم لولدين تدعى هالة، وتتبدل أحوال العطلة الصيفية من حال لحال منذ ذلك الوقت، وقام ببطولته الفنانة هنا شيحة، وماجد الكداوني.

حصد خان عددا كبيرا من الجوائز في مهرجانات عالمية، مثل الجائزة التقديرية الذهبية عن الإخراج الأول من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الأول، وجائزة العمل الأول من جمعية الفيلم، وجائزة الدولة التقديرية عن فيلم (ضربة شمس)، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان القارات الثلاث (نانت) بفرنسا عن فيلم "طائر على الطريق عام 1981 .

حاول طوال عمره الحصول علي الجنسية المصرية بعد أن ظل سنين طويلة يعيش بجنسية والده الباكستانية، وقد حصل على الجنسية المصرية بقرار رئاسى عام 2014 بعد عدة مطالبات بعد بلوغه عمر الـ72 عامًا.

المركز الثقافي الروسي جمعية الفيلم محمد خان المخرج محمد خان

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