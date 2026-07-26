تامر حسني يكشف كواليس طرح أغنية «يا خسارتنا» من ألبوم «مش هتكرر»

كشف الفنان تامر حسني كواليس تسجيل أغنيته الجديدة «يا خسارتنا» من ألبومه الأخير «مش هتكرر»، موضحًا أن الأغنية تم الانتهاء منها في نفس يوم طرح الألبوم، وكادت ألا تلحق بقائمة الأغاني.

وأوضح تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، أن تنفيذ الأغنية جاء في اللحظات الأخيرة، وكتب: «أغنية يا خسارتنا من ألبوم مش هتكرر.. لو كنت اتأخرت دقيقة ما كانتش هتنزل، لأني عملتها يوم نزول الألبوم».

وأشار إلى أن الأغنية تم إنجازها وسط سباق مع الوقت قبل موعد طرح الألبوم، لتصبح واحدة من الأغاني التي انضمت إلى العمل في اللحظات الأخيرة.

يذكر أن تامر حسني طرح ألبومه الجديد «مش هتكرر» خلال الفترة الماضية، والذي يضم مجموعة من الأغاني التي تعاون خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.

ألبوم تامر حسني

وكان أعلن الفنان تامر حسني طرح ألبومه الغنائي الجديد «مش هتكرر» حصريًا عبر منصة «أنغامي»، ليصبح متاحًا للجمهور بالتزامن مع انطلاق موسم صيف 2026، بعد حملة ترويجية واسعة أثارت حماس جمهوره خلال الأيام الماضية.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات الجديدة التي يراهن عليها تامر حسني خلال موسم الصيف، وسط ترقب كبير من جمهوره للاستماع إلى العمل الجديد بعد فترة من التشويق والإعلانات الترويجية.

يطرح الألبوم حصريا عبر منصة أنغامي لفترة محددة، قبل إتاحته لاحقا على باقي المنصات الموسيقية.

ويشهد العمل تعاون تامر حسني مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى، إذ يشارك في كتابة الأغاني كل من أمير طعيمة، وتامر حسين، وأحمد المالكي، ومصطفى حدوتة، ومحمد القياتي.

كما يتعاون في الألحان مع عمرو مصطفى، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، وإيهاب عبد الواحد، وبلال سرور، وكريم محسن، إلى جانب عدد من الموزعين الموسيقيين، في ألبوم يضم مجموعة متنوعة من الأغاني.