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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 دون 6000 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب محليا، بشكل طفيف بقيمة 5 جنيهات في الجرام الواحد، انخفض عيار 21 دون 6000 جنيه.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 26 يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. 

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 26 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6850 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5495 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  5950 جنيهًا.

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5140 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5100 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3995 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3965 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47.960 جنيها.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 47600 جنيهًا.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر بيع أوقية الذهب اليوم 

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 213105 جنيهات.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 211505 جنيهات.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

سجل  سعر دولار الصاغة اليوم ليصل 52.54 جنيه مقابل 51.34 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4055.9 دولار.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

سعر الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب سعر بيع أوقية الذهب سعر بيع الجنيه الذهب

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