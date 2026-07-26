بمناسبة مرور خمسين عاما.. احتفالية اليوبيل الذهبي لمطران المنوفية

شهد مساء اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، احتفالية " اليوبيل الذهبي لسيامة وتجليس نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية "، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالبتانون شبين الكوم ، وذلك في مسيرة حافلة بالعطاء والمواقف الإنسانية على مدار خمسون عاماً 1976 - 2026، حضر الحفل محمد موسى نائب المحافظ ، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، الدكتور حسن درويش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية ، القمص بولا يعقوب وكيل مطرانية المنوفية ، لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية ورجال الكنيسة وعدد من الشخصيات العامة وأبناء المحافظة.

وفى كلمته ، نقل محافظ المنوفية خالص تحيات وتهنئة المحافظين السابقين وأبناء المنوفية جميعاً ، مؤكداً إن خمسين عاماً من العطاء والعمل ليست مجرد سنوات تمر ، بل هي تاريخ من البذل والإخلاص ورسالة سامية حملها نيافة الانبا بنيامين بكل أمانة ، وأعطى نموذجاً للحكمة والمحبة، وساهم بدور بارز في ترسيخ قيم التعايش وغرس روح الانتماء للوطن في نفوس الأجيال ، إيماناً بأن الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الأوطان، مؤكداً أن الكنيسة المصرية عبر تاريخها الوطني ، شريكا أصيلا في مسيرة هذا الوطن ، تؤدى رسالتها الدينية والوطنية بكل إخلاص وتسهم في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز روح المحبة والإخاء بين أبناء الشعب المصري ، وهو ما تجسد بوضوح في محافظة المنوفية ، التي ستظل نموذجاً للتلاحم الوطني ووحدة النسيج بين جميع أبنائها.

وأكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تؤمن بأن قوة الوطن تكمن في وحدة أبنائه ، وهو النهج الذى يعكسه أبناء المنوفية كل يوم من خلال ما يجمعهم من روابط المحبة والتعاون والعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة لخدمة أبناء المحافظة ، وفى هذه المناسبة الجليلة، نجدد التقدير والعرفان لنيافة المطران ، داعين الله عز وجل أن يبارك جهوده ،وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ شعبها العظيم.

🔹ومن جانبه ، وجه الانبا بنيامين مطران المنوفية ، الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية ولجميع الحضور لمشاركة الكنيسة في مختلف المناسبات ، مؤكداً أن روح المحبة والتعاون بين جميع أبناء الوطن تمثل الركيزة الأساسية لاستمرار مسيرة البناء والتنمية ، مشيداً بحالة التلاحم الوطني التي تشهدها المنوفية في مختلف المناسبات.