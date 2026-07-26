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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمناسبة مرور خمسين عاما.. احتفالية اليوبيل الذهبي لمطران المنوفية

محافظ المنوفية مع المطران
محافظ المنوفية مع المطران

شهد مساء اليوم ، اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، احتفالية  " اليوبيل الذهبي لسيامة وتجليس نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية "، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالبتانون شبين الكوم ، وذلك في مسيرة حافلة بالعطاء والمواقف الإنسانية على مدار خمسون عاماً 1976 - 2026، حضر الحفل محمد موسى نائب المحافظ ، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، الدكتور حسن درويش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية ، القمص بولا يعقوب وكيل مطرانية المنوفية ، لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية ورجال الكنيسة وعدد من الشخصيات العامة وأبناء المحافظة.  

وفى كلمته ، نقل محافظ المنوفية خالص تحيات وتهنئة المحافظين السابقين وأبناء المنوفية جميعاً ، مؤكداً إن خمسين عاماً من العطاء والعمل ليست مجرد سنوات تمر ، بل هي تاريخ من البذل والإخلاص ورسالة سامية حملها نيافة الانبا بنيامين بكل أمانة ، وأعطى نموذجاً للحكمة والمحبة،  وساهم بدور بارز في ترسيخ قيم التعايش وغرس روح الانتماء  للوطن في نفوس الأجيال ، إيماناً بأن الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الأوطان، مؤكداً أن  الكنيسة المصرية عبر تاريخها الوطني ، شريكا أصيلا في مسيرة هذا الوطن ، تؤدى رسالتها  الدينية والوطنية بكل إخلاص وتسهم في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز روح المحبة والإخاء بين أبناء الشعب المصري ، وهو ما تجسد بوضوح في محافظة المنوفية ، التي ستظل نموذجاً للتلاحم الوطني ووحدة النسيج بين جميع أبنائها.

وأكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تؤمن بأن قوة الوطن تكمن في وحدة أبنائه ، وهو النهج الذى يعكسه أبناء المنوفية كل يوم من خلال ما يجمعهم من روابط المحبة والتعاون والعمل من أجل تحقيق المصلحة العامة لخدمة أبناء المحافظة ، وفى هذه المناسبة الجليلة، نجدد التقدير والعرفان لنيافة المطران ، داعين الله عز وجل أن يبارك جهوده ،وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ شعبها العظيم.

🔹ومن جانبه ، وجه الانبا بنيامين مطران المنوفية ، الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية ولجميع الحضور لمشاركة الكنيسة في مختلف المناسبات ، مؤكداً أن روح المحبة والتعاون بين جميع أبناء الوطن  تمثل الركيزة الأساسية لاستمرار مسيرة البناء والتنمية ، مشيداً بحالة التلاحم الوطني التي تشهدها المنوفية في مختلف المناسبات.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية مطران المنوفية احتفال اليوبيل الذهبي

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