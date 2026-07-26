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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يستعرض مقترحات إنشاء مبنى مدرجات متكامل وفق أحدث المعايير الهندسية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماعًا مع فريق عمل مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمد سعفان عميد كلية الهندسة، والدكتور إبراهيم هاشم عميد القطاع الهندسى بجامعة المنوفية الأهلية، والدكتور عصام هلال المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، لاستعراض ومناقشة المقترحات التصميمية المقدمة من قسم العمارة بكلية الهندسة بشأن إنشاء مبنى مدرجات متكامل بجامعة المنوفية الأهلية، والتى قدمتها الدكتورة أسماء الشامى، والدكتور مينا نظمى، وذلك في إطار خطة الجامعة للتوسع في منشآتها التعليمية وتوفير بيئة أكاديمية متطورة تستوعب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية الأهلية تشهد عامًا بعد آخر إقبالًا متزايدًا من الطلاب، بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية حديثة ومتطورة تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب جودة العملية التعليمية، وتطبيق أحدث أساليب التدريس، والاهتمام بالأنشطة الطلابية والتدريب العملي، وهو ما انعكس في الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة.

وأضاف أن هذا الإقبال الكبير يستلزم التوسع المستمر في البنية التحتية والمنشآت التعليمية، وإنشاء مبانٍ ومدرجات وقاعات دراسية جديدة تستوعب هذه الزيادة، بما يضمن استمرار تقديم خدمة تعليمية متميزة، والحفاظ على جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة جامعية عصرية تدعم التعلم والابتكار.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الجامعة تضع تطوير البنية التحتية على رأس أولوياتها، بالتوازي مع التوسع في البرامج الأكاديمية، مؤكدًا أن جميع المشروعات الإنشائية يتم تنفيذها وفق رؤية استراتيجية تراعي الاحتياجات الحالية والتوسعات المستقبلية، بما يعزز قدرة الجامعة على استيعاب المزيد من الطلاب وتقديم تجربة تعليمية متكاملة وفق أعلى المعايير الأكاديمية.

وخلال الاجتماع، استعرض فريق عمل مركز الاستشارات الهندسية المقترحات المقدمة من قسم العمارة بكلية الهندسة، والتي تضمنت عددًا من البدائل التصميمية لمبنى المدرجات، بما يشمله من مدرجات حديثة وقاعات تعليمية، ومناطق خدمية، ومسارات حركة آمنة، مع مراعاة معايير الاستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات، بما يتوافق مع الهوية المعمارية لجامعة المنوفية الأهلية ويواكب أحدث الاتجاهات في تصميم المنشآت الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة بدراسة جميع المقترحات من الجوانب الفنية والهندسية والاقتصادية، واختيار أفضل البدائل التي تحقق أعلى كفاءة تشغيلية وتلبي احتياجات الجامعة الحالية والمستقبلية، مع إعداد تصور نهائي تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، بما يدعم خطة الجامعة للتوسع، ويعزز مكانة جامعة المنوفية الأهلية كصرح أكاديمي رائد يقدم تعليمًا جامعيًا متميزًا يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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