بعد اختفاء كلبها في الساحل الشمالي.. ريهام سعيد تعلن مكافأة مالية ضخمة لإعادته

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد تعرضها لموقف صعب بعد اختفاء كلبها “لوزة” في منطقة مارينا بالساحل الشمالي، مؤكدة أنها تمر بحالة من الانهيار بسبب فقدانه.

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «لوزة ضاعت في مارينا.. اللي يلاقيها هياخد مكافأة مالية ضخمة.. من فضلكوا شير في كل مكان، أنا منهارة.. لوزة عيانة وبتاخد علاج».

وطالبت ريهام سعيد متابعيها بمشاركة المنشور على نطاق واسع للمساعدة في العثور على الكلب، خاصة أنه يحتاج إلى علاج بشكل مستمر، معربة عن أملها في عودته سالمًا في أقرب وقت.



