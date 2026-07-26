ارتفاع مصابى غاز الكلور لـ 6 عمال بمرشح مياه دنفيق في قنا

ارتفع عدد مصابى حالات اختناق غاز الكلور بمرشح قرية دنفيق التابع لمركز نقادة جنوب قنا، إلى 6 مصابين.

كانت أجهزة الأمن بقنا تلقت إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة 6 عمال بحالات اختناق داخل مرشح مياه بقرية دنفيق بعد استنشاقهم كلور.





ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى نقادة المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، لمتابعة مستجدات الموقف، وكشف الملابسات تسريب غاز الكلور، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



