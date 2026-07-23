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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قتل معلما وأصاب شقيقيه .. مصرع عاطل فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقنا

قوة أمنية
قوة أمنية

لقى عاطل مصرعه خلال تبادل إطلاق نار مع قوة أمنية بقرية السمطا شمال قنا، أثناء محاولته الهروب من مسرح جريمة أنهى خلالها حياة شخص وأصاب شقيقيه بطلقات نارية.
 

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بطلقات نارية صوبها تجاههم عاطل أثناء توجههم لأداء واجب عزاء بنطاق قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل جثة المتهم إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة وإنهاء التحقيقات فى الجريمة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى مشاجرة مع شخص عاطل بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

وتبين مصرع حمدى وإصابة بسيونى ومحمود بطلقات نارية، أثناء توجههم لأداء واجب عزاء بنطاق قرية السمطا، حيث أطلق عليهم عاطل مطلوب أمنيا، أعيرة نارية تسببت فى مصرع الأول وإصابة الثانى والثالث، نتيجة خلافات قديمة بينهما.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 



 

قنا قرية السمطا طلقات نارية مصرع شخص مرفق إسعاف قنا

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