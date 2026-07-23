شمس البارودي : ياسمين عبد العزيز روحها حلوة وأعمالها جميلة ويحبها الصغير والكبير

عبّرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عن إعجابها بالفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدة أنها لا تتابع الفنانين الجدد بشكل كبير: «أنا مش متابعة أوي، بس لفت نظري ياسمين عبد العزيز، روحها حلوة وأعمالها جميلة بيحبها الصغير والكبير»، في إشارة إلى مكانتها لدى مختلف الفئات العمرية وإلى ما تتمتع به من حضور فني مميز.

كما تحدثت شمس البارودي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، عن قرار ارتداء النقاب ثم الرجوع عنه، موضحة أنها في بداية التزامها كانت «متشددة شوية» وكانت تقرأ لعلماء يتبنون آراء متشددة، لكنها بعد ذلك وسعت دائرة اطلاعها وقرأت لعدد كبير من العلماء، ومن بينهم الشيخ الشعراوي، الأمر الذي ساعدها على تكوين فهم مختلف للمسألة، مؤكدة أنها توصلت إلى أن «النقاب فضل وليس فرض، والحجاب هو الفرض».

وأكدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي أن ما وصلت إليه من قناعة يستند إلى فهمها للنصوص الشرعية، مشيرة إلى أن «الدين يسر»، ومستشهدة بقول الله تعالى: «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.. فإحنا بنتمتع بالحياة في إطار الحلال»، موضحة أن التمتع بمباحات الحياة لا يتعارض مع الالتزام الديني ما دام في حدود ما أحله الله.

