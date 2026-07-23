عندنا غمزات.. شمس البارودي تكشف تفاصيل طريفة عن زوجها الراحل حسن يوسف

حرصت الفنانة المعتزلة شمس البارودي على استعادة ذكرياتها مع زوجها الراحل الفنان حسن يوسف، من خلال صورة جمعتهما، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وأرفقتها برسالة نالت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

وكتبت شمس البارودي: "حد بيقولّي إنتِ وحبيبك شبه بعض.. اكتشفت فعلًا أنا وهو عندنا غمزات في خدودنا.. الله.. حبيبي يا حسن."

وجاءت كلمات شمس البارودي تعبيرًا عن اشتياقها لزوجها الراحل، الذي جمعتهما قصة حب وزواج استمرت لعقود، وظلت من أشهر العلاقات الفنية في الوسط الفني.

ورحل الفنان حسن يوسف في أكتوبر 2024 عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها عشرات الأعمال السينمائية والدرامية، رسخت مكانته كأحد أبرز نجوم الفن المصري، وترك خلالها إرثًا فنيًا كبيرًا ما زال حاضرًا في ذاكرة جمهوره.

وكانت شمس البارودي قد ابتعدت عن الساحة الفنية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، بعدما أعلنت اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وكانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "2 على الطريق" عام 1984، والذي شاركت في بطولته أمام الزعيم عادل إمام.