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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلاف والأمصال البيطرية في الصدارة.. تفاصيل شراكة مصرية صينية جديدة لدعم الأمن الغذائي

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد  من شركة "نيو هوب New Hope" الصينية، سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع نشاط الشركة في مصر، وذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات المعرض الثاني لمركز البحوث الزراعية.

واستعرض اللقاء الذي عقد بحضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، خطط الشركة المستقبليّة في السوق المصرية، والتي تتضمن ضخ استثمارات جديدة لتطوير وتوسيع صناعة الأعلاف الحيوانية والمائية، وإنتاج الأمصال البيطرية، فضلاً عن تطبيق التقنيات الحديثة لرفع كفاءة التحويل الغذائي وترشيد مستلزمات الإنتاج.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتقديم جميع التيسيرات والحوافز المشجعة للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن الشراكة مع المجموعات العالمية الكبرى، تمثل خطوة استراتيجية لتوطين التكنولوجيا الزراعية الذكية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما يدعم محاور الأمن الغذائي القومي ويخلق فرص عمل جديدة.

من جانبهم، أشاد ممثلو مجموعة "نيو هوب" الصينية بمستوى تنظيم المعرض الثاني لمركز البحوث الزراعية وما يطرحه من حلول تطبيقية متطورة، مؤكدين اعتزازهم بالتواجد في السوق المصرية وثقتهم في مناخه الاستثماري الجاذب.

وأضافوا أن الشركة تسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية في مصر وجعلها مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير نحو أسواق الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

الزراعة الأعلاف صناعة الأعلاف الاستثمارات

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