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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي: القادم أفضل.. نبني مستقبلا واعدا برؤية علمية ونواجه الفساد بكل صوره

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، أنه يوجه رسالة أمل وتفاؤل إلى الشعب المصري، مؤكدًا أن المستقبل يحمل الأفضل، في ظل استمرار جهود الدولة لبناء وطن حديث قائم على العلم والعمل.

وقال الرئيس السيسي: "أوجه رسالة أمل وتفاؤل إلى الشعب المصري العظيم، مؤكدًا أن القادم، بإذن الله وتوفيقه، هو الأفضل، حيث نعمل بكل جد على بناء مستقبل واعد برؤية علمية، ونواجه الفساد بكل صوره، ونسعى دائمًا إلى الخير والسلام، والله تعالى: ﴿لا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾".

وتحتفل مصر، اليوم الخميس، بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وهي تستحضر الدور الوطني لقواتها المسلحة بكل التقدير والعرفان، وتواصل مسيرتها التنموية من أجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات شعبه.

كما تقدمت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

ووجه الرئيس السيسي رسالتين، فى ظل الظروف الأليمة القاسية، التى تموج بها المنطقة:

الأولى- رسالة سلام؛ من مصر القوية المحبة للسلام، أدعو بموجبها دول العالم، إلى بذل كل جهد لوقف الحروب والصراعات، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، والتصدى للنزعات التخريبية؛ الرامية إلى اسـتمرار الكراهيـة، وسـفك الدماء والدمار وأشدد هنا؛ على ضرورة عدم توقف المساعى الجادة الحثيثة، لتحقيق سلام عادل، يضمن الاستقرار والازدهار لكل الشعوب فالعالم يتسع للجميع، والتاريخ أثبت أن العنف؛ لا يجلب إلا المزيد من العنف، ونتيجته المعروفة؛ هى الخراب والدمار.

كما أجدد موقف مصر الثابت، الرافض لأى اعتداء على الدول العربية الشقيقة، وأطالب جميع الأطراف المعنية، بالكف عن استخدام القوة، وضبط النفس، ووقف التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات، إعلاء لقيمة السلام، وصونا لحقوق الشعوب.

أما الرسالة الثانية- فهى رسالة أمل وتفاؤل؛ أوجهها إلى الشعب المصرى العظيم، مؤكدا أن القادم – بإذن الله وتوفيقه – هو الأفضل حيث نعمل بكل جد، على بناء مستقبل واعد برؤية علمية، ونواجه الفساد بكل صوره، ونسعى دائما للخير والسلام.


 

السيسي الذكرى الرابعة والسبعين ثورة الثالث والعشرين يوليو المجيدة الرئيس السيسي

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