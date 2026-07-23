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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية:مصر تدعم الجهود الإقليمية والدولية لتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات المختلفة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال لقائه اليوم الخميس مع "زافيير بيتل"، وزير خارجية لوكسمبورج، دعم مصر للجهود الإقليمية والدولية لتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات المختلفة.

وجاء اللقاء على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي تجسد في وتيرة الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة خلال الفترة الأخيرة.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع لوكسمبورج، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

كما نوه بأهمية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال مشترك بين البلدين لدعم التعاون التجاري والاستثماري.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة.

وأشاد الوزير عبد العاطي بموقف لوكسمبورج الداعم للقضية الفلسطينية، مسلطاً الضوء على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية.

كما أطلع الوزير عبد العاطي نظيره اللوكسمبورجي على مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لدعم أمن السودان واستقراره والحفاظ على وحدته وسيادته ومؤسساته الوطنية، مؤكداً أهمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وتكثيف الاستجابة الإنسانية، ودعم مسار سياسي شامل بقيادة وملكية سودانية خالصة، بما يحفظ وحدة السودان ويلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية لوكسمبورج حرص بلاده على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.


 

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وزير خارجية لوكسمبورج مصر

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