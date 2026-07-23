قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرة
البانيه يبدأ من 180.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس
الرئيس السيسي يوجه رسالة للعالم: أوقفوا الحروب.. والسلام العادل هو طريق الاستقرار
نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952
الرئيس السيسي يوجه رسالة خاصة للشعب المصري.. فيديو
الرئيس السيسي: أطلقنا مشروع حياة كريمة ليحيا ملايين المصريين في بيئة حضارية
رسالتان من الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو: سلام عادل للشرق الأوسط وأمل بمستقبل أفضل للمصريين
الرئيس السيسي: القادم أفضل.. نبني مستقبلا واعدا برؤية علمية ونواجه الفساد بكل صوره
قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب
وزير البترول يشهد توقيع مشروع باستثمارات 930 مليون دولار لتطوير صناعة الفوسفات في الوادي الجديد
الرئيس السيسي: استحضار المناسبات الوطنية يعزز الوعي ويجنب تكرار أخطاء الماضي
الرئيس السيسي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتوفير حياة حضارية للمصريين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نصائح من دار الإفتاء لزوجين دائمي الشجار في المنزل

الخلافات الزوجية
الخلافات الزوجية
عبد الرحمن محمد

في ظل تكرار الخلافات الزوجية داخل بعض البيوت، وما يصاحبها من توتر نفسي وشعور بعدم الراحة، يزداد البحث عن طرق فعالة لإعادة الهدوء والاستقرار للحياة الأسرية. 

وفي هذا السياق، قدمت دار الإفتاء المصرية مجموعة من الإرشادات التي تساعد الأزواج على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، من خلال الجمع بين العلاج الروحي والسلوكيات الإيجابية.

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى ومدير الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع فيسبوك، أن معالجة هذه المشكلات لا تقتصر فقط على الحوار أو الحلول النفسية، بل تحتاج أيضا إلى تقوية الجانب الإيماني داخل المنزل.

وأشار إلى أهمية تشغيل سورة البقرة داخل البيت بصوت واضح، لما لها من أثر كبير في نشر الطمأنينة، إلى جانب قراءة سورة يس بنية تفريج الهموم ودفع الأذى.

 كما شدد على ضرورة تحصين النفس والأبناء من خلال الإكثار من ذكر الله، والحرص على الدعاء المستمر بأن يرفع الله البلاء ويبعد الوساوس التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر والخلاف.

دور سورة البقرة في نشر البركة داخل البيت

أكدت دار الإفتاء أن لسورة البقرة مكانة عظيمة، حيث إن المداومة على قراءتها تجلب الخير والبركة في حياة الإنسان، سواء في بيته أو أولاده أو رزقه. 

كما أن لها تأثيرًا إيجابيًا في تهدئة الأجواء داخل المنزل، مما ينعكس على العلاقة بين الزوجين.

سورة البقرة تطرد الشيطان من المنزل 

وأوضحت أن من فضائل هذه السورة أنها سبب في ابتعاد الشيطان عن البيت الذي تُقرأ فيه، وهو ما يساعد على تقليل أسباب النزاع والخلاف، ويخلق حالة من السكينة بين أفراد الأسرة.

فضل المداومة على سورة البقرة 

من أبرز ما ورد في فضل سورة البقرة أنها تأتي يوم القيامة مدافعة عن صاحبها، كما أنها تحمي من السحر وأعماله، كذلك فإن قراءتها في المنزل تمنع دخول الشيطان لفترة من الزمن، وهو ما يمنح البيت نوعًا من الحماية الروحية.

كيفية المداومة على قراءة سورة البقرة

أوضحت دار الإفتاء أنه لا يوجد وقت محدد لقراءة سورة البقرة، حيث يمكن قراءتها بشكل يومي أو على فترات متقاربة، مع التأكيد على أن الاستمرار هو العامل الأهم لتحقيق أثرها، كما أن قراءة القرآن بشكل عام لها فضل عظيم، إذ يكون شفيعًا لصاحبه يوم القيامة.

وشددت دار الإفتاء على أن الجمع بين الالتزام بالعبادات، وتحسين أسلوب الحوار بين الزوجين، وتجنب التوتر الزائد، يمكن أن يسهم بشكل كبير في إعادة التوازن للحياة الأسرية، وتحويل المنزل إلى بيئة يسودها الهدوء والمودة بدلًا من الشجار المستمر.

دار الإفتاء المصرية الشجار الزوجي سورة البقرة الاستقرار الأسري حل الخلافات فضل المداومة على سورة البقرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الأرصاد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

أوائل الثانوية العامة 2026

قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

مديرية أمن الإسكندرية

بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

ترشيحاتنا

الخلافات الزوجية

نصائح من دار الإفتاء لزوجين دائمي الشجار في المنزل

جانب من المحاضرة

الداعية الرقمي المؤثر محور اهتمام الأزهر.. تدريب جديد للوعاظ

الدكتور مصطفى عبد الكريم

مصطفى عبد الكريم: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص.. ومعيارها موافقة الدليل لا التشدد

بالصور

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد