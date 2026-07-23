محافظ الغربية: ثورة 23 يوليو أسست الجمهورية وأطلقت مسيرة بناء الدولة المصرية الحديثة

بعث اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، مقدمًا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة الوطنية.

تهنئة ثورة 23 يوليو

وأكد محافظ الغربية أن ثورة 23 يوليو مثلت نقطة تحول مضيئة في تاريخ مصر الحديث، إذ أنهت حقبة الاستعمار، ورسخت دعائم الجمهورية، وأطلقت مسيرة وطنية نحو الاستقلال والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة المصرية الحديثة، وهي المبادئ التي تواصل الدولة ترسيخها من خلال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

تحرك تنفيذي عاجل

واختتم المحافظ برقيته بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يوفق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.