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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأردني يعلن اعتراض 3 صواريخ وسقوط الرابع في منطقة نائية خالية من السكان

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

نجح سلاح الجو الملكي في الأردن في التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع أربعة صواريخ وست طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بحسب وكالة الأنباء الأردنية “ بترا ”- أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت صباح اليوم ثلاثة صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان.

وأضاف :  كما جرى مساء أمس، اعتراض الطائرات المسيرة الست وإسقاطها، مؤكدا أن عملية التعامل لم تسفر عن أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وبيّن إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخ والحطام، وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة ستواصل مراقبة أجواء المملكة، حيث تحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

ودعت القيادة العامة المواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع سقوط الأجسام أو الحطام، والإبلاغ عنها فورا، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة.

الجيش الأردني سلاح الجو الملكي مسيرات إيرانية سلاح الهندسة الملكي القوات المسلحة الأردنية

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