مات في حادث أليم.. أزهر الغربية ينعى الطالب عبد الرحمن مؤمن بمعهد الفقي ببسيون

شهد مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الطالب عبد الرحمن مؤمن بمعهد الفقي في حادث سير أليم تزامنا مع انطلاق إجازة اخر العام الدراسي .

تفاصيل وفاة الطالب الازهري

في ذات السياق نعت منطقة الازهر الشريف بالغربية في بيان رسمي وفاة الطالب جاء نصه :"عزاء واجب بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، تتقدم الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، وجميع قيادات المنطقة والعاملين بها، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الطالب عبد الرحمن مؤمن عبد الخالق، والمقيد بالصف الثاني الابتدائى بمعهد محمد عبد المجيد الفقي، بإدارة بسيون التعليمية، والذي وافته المنية اليوم إثر حادث أليم، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.