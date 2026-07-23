تقارير تركية تكشف تطورات صفقة انضمام محمد صلاح لبشكتاش

كشفت بعض التقارير الصحفية التركيه عن تطورات ملف انضمام محمد صلاح إلى نادي بشكتاش.

وأكدت صحيفة الصباح التركية أن نادي بشكتاش ينتظر قرار محمد صلاح الاخير بشأن بعض التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة.



وأضافت الصحيفة أن بشكتاش توصل إلى اتفاق مبدئي مع محمد صلاح يفيد بحصوله على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو بعقد يمتد لمدة موسمين إلا أن إتمام الاتفاق الرسمي تأجل بسبب الخلاف حول بعض البنود الخاصة بالعمولة.

وأضافت أن رامي عباس وكيل أعمال اللاعب طالب الحصول على عمولة تقدر بـ6 ملايين يورو مما ادي لتوقف المفاوضات