جيمي فاردي يكشف تواضع نجولو كانتي ورغبته في تمثيل مالي بدلا من فرنسا

كشف جيمي فاردي نجم منتخب إنجلترا السابق عن تفاصيل خلال مشوار أنجولو كانتي في ليستر سيتي ورغبته في تمثيل منتخب مالي بدلا من فرنسا

وقال جيمي فاردي خلال تصريحاته :نغولو كانتي متواضع جدا ورغب باللعب لمنتخب مالي بدلًا من فرنسا عندما كان في تشيلسي، قال له بعض اللاعبين هناك إن عليه شراء سيارة جديدة لأن سيارته أصبحت قديمة، فأرسل سيارته إلى والديه واشترى واحدة جديدة من نفس الطراز (Mini Cooper).

وواصل : هو شخص لطيف للغاية ودائم الابتسامة، والغريب أنه في البداية لم يكن يرغب في اللعب لفرنسا، بل كان يريد تمثيل مالي إكرامًا لوالده، لكن فرنسا استدعته أولاً.

وأكمل :كنا حينها في تدريبات ليستر سيتي وقلنا له: 'بماذا تفكر؟! فرنسا ستفوز بالبطولات.. بالتأكيد اختر فرنسا!'.

زيدان مدربا لفرنسا

في سياق أخر كشفت تقارير صحفية عن موعد الإعلان عن تولي زين الدين زيدان، القيادة الفنية للمنتخب الفرنسي خلفا لديديه ديشامب.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن الاتحاد الفرنسي حدد يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن التعاقد مع زيدان، عقب انتهاء جميع الإجراءات النهائية بين الطرفين، على أن يوقع المدرب عقدًا يمتد لمدة أربع سنوات يقود خلاله منتخب "الديوك" في الاستحقاقات المقبلة.

وأضافت أن رئيس الاتحاد الفرنسي، فيليب ديالو، عقد عدة اجتماعات مع زيدان خلال الفترة الماضية، تم خلالها الاتفاق على ملامح المشروع الفني، إلى جانب حسم تشكيل الجهاز المعاون الذي سيبدأ مهامه خلال الفترة المقبلة.