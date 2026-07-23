«القومي للطفولة» ينظم جولات تثقيفية لأطفال المحافظات الحدودية في الإسكندرية

في إطار فعاليات حملة «أهلاً بالصيف» التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعاية محافظة الإسكندرية وبالتعاون والشراكة مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة يونيسف مصر، زارت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، مقر جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة الإسكندرية، برفقة الدكتورة أميمة الشيخ، المشرف العام على فرع المجلس بالإسكندرية، وبصحبة وفد من الأطفال المشاركين في الحملة من المحافظات الحدودية، يضم أطفالًا من حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب أطفال محافظة الوادي الجديد.

وكان في استقبالها الدكتورة فاطمة أبو شوك، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بالإسكندرية، والأستاذة نهلة محمد يوسف، مدير عام الجمعية، والدكتورة عطيات سيد أحمد، الأمين العام للجمعية، والدكتور محمود عنتر، أمين صندوق الجمعية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وتفقدت رئيسة المجلس، خلال الجولة، أماكن استضافة الأطفال، ومراكز التدريب، ومركز تدريب الإسعافات الأولية، وغرفة العمليات، والحضانة التابعة للجمعية، حيث أشادت بالدور الإنساني والمجتمعي الذي يضطلع به الهلال الأحمر المصري، وبجهود المتطوعين في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن نشر ثقافة التطوع وتعزيز مشاركة الشباب يمثلان ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أهمية تعزيز التعاون بين المجلس والهلال الأحمر المصري في تنفيذ البرامج التوعوية الموجهة للأطفال والأسر، لا سيما في مجالات حماية البيئة، ومناهضة العنف، وترسيخ السلوكيات الإيجابية، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز حماية الأطفال.

كما نظم المجلس زيارة لمكتبة الاسكندرية تضمنت وفدًا من الأطفال والنشء سفراء الطفولة التابعين للمجلس القومي للطفولة والأمومة من بالمحافظات الحدودية البحر الأحمر والوادي الجديد وجاءت هذه الزيارة بهدف تعريف الأطفال بمكتبة الإسكندرية ودورها الثقافي والعلمي، من خلال جولة شملت أبرز معالمها، إلى جانب تعزيز روح الترابط والتواصل بين أطفال المحافظات الحدودية وأبناء محافظة الإسكندرية، ورفع الوعي الأسري والسياحي والثقافي لديهم، وغرس قيم المواطنة والانتماء الوطني في نفوسهم.

وتضمن برنامج الزيارة جولة داخل المبنى الرئيسي لمكتبة الإسكندرية، شملت عددًا من مرافقها الثقافية والمعرفية، حيث تعرّف الأطفال على ما تقدمه المكتبة من خدمات وأنشطة تسهم في نشر المعرفة وتنمية الوعي لدى مختلف الفئات العمرية.