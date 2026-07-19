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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحرك عاجل من القومي للطفولة والأمومة لإنقاذ طفلة الخصوص وتأمين رعايتها

الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس
الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس
أمل مجدى

في استجابة فورية لما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة لإنقاذ طفلة تركتها والدتها بمفردها في أحد شوارع مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار الدور الوطني للمجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية الأطفال المعرضين للخطر، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم ورعايتهم.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنها وجهت الإدارة العامة لنجدة الطفل بالتدخل العاجل فور رصد الواقعة، حيث جرى التنسيق الفوري مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الطفلة.

وأكدت "السنباطي" أن المجلس يتابع على مدار الساعة البلاغات والوقائع المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر، سواء الواردة عبر خط نجدة الطفل أو المرصودة من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مشددة على أن سلامة الأطفال تأتي على رأس أولويات المجلس، ولا تهاون مع أي تهديد يمس حقوقهم.

من جانبه، صرح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في الواقعة، وجرى قيدها بمحضر إداري الخصوص، مشيرًا إلى أنه تم إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم لها، لحين انتهاء جهات التحقيق من إجراءاتها بما يضمن المصلحة الفضلى للطفلة.

وفي سياق متصل، أفاد الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، بأن وحدة الدعم القانوني بالمجلس ستتولى استخراج الأوراق الثبوتية للطفلة وقيدها بسجل المواليد، مناشدًا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حالات تعرض للأطفال للخطر أو العنف عبر خط نجدة الطفل (16000) أو تطبيق الواتس آب (01102121600)، مع التأكيد على التعامل مع البلاغات بسرية تامة على مدار 24 ساعة.

وتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة، ممثلة في مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وإلى وزارة التضامن الاجتماعي، لسرعة الاستجابة والتنسيق الفوري، مؤكدًا أن هذا التدخل السريع يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لحماية ورعاية الأطفال المعرضين للخطر.

القومي للطفولة المجلس القومي للطفولة طفلة الخصوص سحر السنباطي الدكتورة سحر السنباطي

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