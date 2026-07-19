لامين يتحدى ألفاريز.. القيمة التسويقية للاعبي إسبانيا والأرجنتين قبل نهائي المونديال

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، في لقاء يقام على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، لحسم هوية بطل النسخة الأولى من المونديال التي أقيمت بمشاركة 48 منتخبا، في العاشرة مساء.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تجمع بين منتخب الأرجنتين حامل اللقب، الساعي للحفاظ على الكأس، ومنتخب إسبانيا الذي يطمح لاستعادة أمجاده العالمية والتتويج باللقب الثاني في تاريخه بعد إنجاز مونديال 2010.

القيمة التسويقية

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب إسبانيا نحو 1.22 مليار يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب الأرجنتين نحو 807.5 مليون يورو.

اللاعب الأغلى في المنتخبين

إسبانيا: لامين يامال، وتبلغ قيمته السوقية التقديرية حوالي 200 مليون يورو.

الأرجنتين: جوليان ألفاريز، وتبلغ قيمته السوقية التقديرية حوالي 100 مليون يورو.