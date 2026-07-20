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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا للمواطنين.. تجنبوا التعرض للشمس بسبب الموجة الحارة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا للمواطنين، بالتزامن مع استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تضرب مختلف أنحاء الجمهورية، مطالبة الجميع باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب التعرض للإجهاد الحراري وضربات الشمس. وفقا لما رصدة صباح الخير يا مصر.

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، فضلًا عن ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة في الظل.

نصائح مهمة لتجنب الإجهاد الحراري

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بضرورة الالتزام بعدد من الإرشادات المهمة خلال فترة الموجة الحارة، أبرزها:

شرب كميات كافية من المياه والسوائل على مدار اليوم.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة.

ارتداء الملابس القطنية الخفيفة وذات الألوان الفاتحة.

البقاء في الأماكن المظللة أو جيدة التهوية قدر الإمكان.

تقليل المجهود البدني في أوقات الظهيرة لتفادي الإصابة بالإجهاد الحراري.

37 درجة في القاهرة والمحسوسة تصل إلى 39

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في الظل على القاهرة الكبرى تبلغ 37 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن الرطوبة المرتفعة تجعل الشعور بدرجات الحرارة أعلى من القيم الفعلية المسجلة، وهو ما يزيد من الإحساس بالأجواء الحارة خلال ساعات النهار.

 

تحذير من التعرض للشمس وقت الذروة

وشددت الهيئة على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، باعتبارها الفترة الأكثر خطورة، مؤكدة أن اتباع التعليمات الوقائية يسهم في الحد من مخاطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.

ودعت المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمعرفة آخر تطورات حالة الطقس، والالتزام بالإرشادات الصادرة حفاظًا على سلامتهم في ظل استمرار الموجة الحارة.

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