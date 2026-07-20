الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والمحسوسة في القاهرة تصل لـ 40 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، الاثنين، يكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار على مناطق من السواحل الشمالية.

طقس اليوم الأثنين

بينما يشهد الطقس خلال ساعات الليل، أجواء مائلة للبرودة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء، فيما يشهد الطقس في الصباح الباكر، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على بعض الطرق،وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وعن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يشهد البحر المتوسط ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية : شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمرتكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 38 40 26

العاصمة الجديدة 39 41 24

6 أكتوبر 38 40 24

بنها 38 40 25

دمنهور 36 38 24

وادي النطرون 38 40 24

كفر الشيخ 36 39 25

بلطيم 34 37 25

المنصورة 37 39 25

الزقازيق 38 40 26

شبين الكوم 37 39 25

طنطا 37 39 25

دمياط 33 37 25

بورسعيد 33 37 26

الإسماعيلية 39 41 24

السويس 38 40 25

العريش 36 40 22

رفح 35 38 21

رأس سدر 40 42 26

نخل 39 41 26

كاترين 34 36 22

الطور 39 41 25

طابا 37 40 24

شرم الشيخ 40 42 28

الغردقة 39 41 28

الإسكندرية 33 37 24

العلمين 31 34 23

مطروح 32 35 23

السلوم 34 37 22

سيوة 39 40 23

رأس غارب 38 40 27

سفاجا 39 41 28

مرسى علم 38 40 28

شلاتين 40 43 29

حلايب 35 38 29

أبو رماد 39 41 27

مرسى حميرة 39 42 28

أبرق 38 40 27

جبل علبة 38 40 27

رأس حدربة 35 38 29

الفيوم 39 41 25

بني سويف 39 41 25

المنيا 40 42 27

أسيوط 41 43 27

سوهاج 43 44 28

قنا 44 45 28

الأقصر 45 46 27

أسوان 45 46 28

الوادي الجديد 44 45 27

أبوسمبل 45 46 27