طقس مثالي.. شواطئ مرسى مطروح تستقبل آلاف المصطافين بعد استقرار البحر

شهدت شواطئ مدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، إقبالًا كبيرًا من آلاف المصطافين، عقب تحسن الأحوال البحرية واستقرار حالة البحر، حيث استمتع الزائرون بالسباحة وممارسة الأنشطة والألعاب البحرية وسط أجواء صيفية مميزة.

اقبال كبير على الشواطئى

وأعلن اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أن الشواطئ المفتوحة، وفي مقدمتها الأبيض وأم الرخم وعجيبة، استقبلت أعدادًا كبيرة من المصطافين بعد السماح بالنزول إلى البحر، مؤكدًا أن المدينة تشهد حالة من الرواج السياحي مع توافر جميع الخدمات الشاطئية.

وأوضح رئيس المدينة أن شواطئ مطروح، ومنها الغرام، والليدو، والرميلة، والنخيل، وروميل، ومينا حشيش، وعلم الروم، والبسنت، ومطروح العام، وبحيرة كليوباترا، توفر خدمات متكاملة للزائرين، مشيرًا إلى أن المدينة تتميز بطبيعتها الساحرة ومياهها الفيروزية الصافية التي جعلتها تُعرف بلؤلؤة البحر الأبيض المتوسط..

تقديم الخدمات

وأكد أن مرسى مطروح تستقبل زوارها من مختلف محافظات الجمهورية هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، للاستمتاع بالشواطئ والرمال البيضاء والمياه النقية، في ظل استعدادات مكثفة لتقديم أفضل الخدمات طوال الموسم الصيفي. وأشار إلى أن حسن استقبال أبناء مطروح وكرم ضيافتهم يعدان من أبرز عوامل نجاح الموسم السياحي، مؤكدًا تواجد مسؤولي الشواطئ بشكل مستمر للتعامل مع أي شكاوى، إلى جانب تمركز فرق الإنقاذ والإسعاف للتدخل السريع في حالات الطوارئ.

كما شدد على ضرورة ارتداء سترات النجاة "اللايف جاكت" قبل ممارسة الألعاب البحرية، مثل البنانا بوت والجيت سكي والباراشوت، حفاظًا على سلامة المصطافين. وحذر رئيس المدينة من السباحة في المناطق غير المخصصة لذلك، مثل حمام كليوباترا وصخرة ليلى مراد، مؤكدًا أنها مخصصة للزيارات السياحية والتقاط الصور فقط.

قسم التوعية يتابع

وأضاف أن قسم التوعية والعلاقات العامة بمجلس المدينة يتابع حالة البحر يوميًا، ويعلن بيانات الأرصاد الجوية وحالة الشواطئ عبر الصفحة الرسمية للمدينة، في إطار الحفاظ على سلامة المصطافين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، بمتابعة الحالة العامة للشواطئ خلال موسم الصيف.