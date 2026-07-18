ضبط 400 عبوه مبيدات زراعية وحشرية منتهية الصلاحية بمطروح

تمكنت حملة تموينية موسعة بمحافظة مطروح، من ضبط ضبط مخزن بدون ترخيص يقوم صاحبه بتعبئة الاسطوانات التجارية ، من اسطوانات منزليو صغيرة الحجم بهدف التلاعب في الأوزان والتربح من ورائها والبيع بالسوق السوداء .

مصادرة اسطوانات

وأوضح عادل بيومى الهابط وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه تم مصادرة 4 اسطوانات تجاريه و5 اسطوانات منزلية

400 عبوة مبيدات

وأشار إلى أن الحملة تمكنت أيضا من ضبط 400 عبوة مبيدات زراعية ومبيدات حشريه مختلفة الأنواع والأحجام والشركات وجميعها منتهية الصلاحية.

وأضاف أنه تم ضبط مطعم أسماك تبين استخدامه لاسطوانات منزلية في الأغراض التجارية وتم مصادرة 2 اسطوانة صغيرة الحجم.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق وأعمال شئونها.